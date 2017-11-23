Путин высоко оценил работу сотрудников Российского Красного Креста

Москва, 23 ноября. Президент РФ Владимир Путин поздравил волонтеров с 150-летием с момента основания Российского Красного Креста, отметив полную самоотдачу сотрудников организации, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Глава государства Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия по случаю юбилея РКК. Он назвал организацию одной из старейших, сохраняющей проверенные временем традиции. Президент подчеркнул, что ее появление связано с легендарной обороной Севастополя в Крымскую войну.

Он также отметил, что Красный Крест помогает реальными делами тем, кто пострадал от катастроф, стихийных бедствий, находится в зоне вооруженных конфликтов.

«Столь благородный подвижнический труд требует душевной щедрости, чуткости, отзывчивости, полной самоотдачи», — добавил Путин.

Большой заслугой РКК является воспитание в молодом поколении чувства социальной ответственности.