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ДНР и ЛНР провели совместную операцию по задержанию украинских шпионов
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    ДНР и ЛНР провели совместную операцию по задержанию украинских шпионов

    19:15  23 Ноября 2017
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    Донбасс: в ДНР сообщили о задержании 10 подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами Украины

    Донецк, 23 ноября. В рамках совместной операции сотрудники правоохранительных органов Донецкой и Луганской народных республик задержали 10 шпионов, подозреваемых в связях с украинскими спецслужбами. Об этом журналистам в четверг сообщили представители министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР.

    «В результате проведенных совместных мероприятий задержаны более 10 человек, которые подозреваются в сотрудничестве с украинскими спецслужбами», — пояснил источник РИА Новости.

    Напомним, ранее министр внутренних дел Луганской народной республики Игорь Корнет проинформировал о том, что на территории ЛНР была обезврежена диверсионная группировка, которая действовала под контролем Киева. Согласно предварительным данным, основной задачей злоумышленников была подготовка и проведение терактов в республиках Донбасса.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #лнр
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