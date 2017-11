В «файлах Кеннеди» обнаружились планы США напасть на СССР под ложным предлогом

Недавно обнаруженный документ из так называемых «файлов Джона Кеннеди» рассекречивает план ЦРУ по нападению на СССР под вымышленным предлогом. Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям ознакомиться с переводом статьи Тайлера Дердена JFK Files Reveal Bobby Kennedy And CIA Plotted False Flag War With USSR («Файлы Джона Кеннеди раскрывают планы ЦРУ и Роберта Кеннеди развязать войну с СССР под ложным предлогом»), опубликованной на портале Zero Hedge.

Многочисленные теории заговора о разжигании конфликтов под ложными предлогами возникают не на пустом месте, они появляются из-за тысяч трагедий по всему миру. Конечно, эти теории заговора было бы намного легче дискредитировать, если бы они перестали регулярно оказываться правдой.

Увы, недавно обнаруженный документ из так называемых «файлов Джона Кеннеди» станет очередным поводом для конспирологов и сторонников теорий заговора убедиться в своей правоте и гордо заявить: «Я же говорил!». Документ доказывает существование плана, составленного тогдашним генеральным прокурором Робертом Кеннеди и ЦРУ по совершению «ложной атаки» (якобы со стороны СССР на США), которая могла бы послужить поводом для «контратаки».

Согласно рассекреченному документу, в котором подводятся итоги встречи от 22 марта 1962 года, должностные лица администрации Джона Кеннеди тайно разработали стратегию наилучшего способа «производства или приобретения советских самолетов», таких как МиГ-17 и МиГ-19. Планы варьировались от захвата самолетов до строительства реплик, которые бы внешне походили на советские самолеты при дальнем или близком наблюдении. Строительство таких копий обошлось бы в 3,5-22 млн долларов США.

Итак, для чего же администрации США могли понадобиться копии советских истребителей? Оказывается, и эти детали были далее изложены в докладе:

«Существует вероятность того, что такие самолеты будут использоваться в специальной операции обмана, разработанной с целью создать видимость самолетов СССР в нашем воздушном пространстве, что позволит атаковать захватчиков или осуществить провокационную операцию, в рамках которой советские самолеты будут атаковать США или дружественные объекты, таким образом предоставив оправдание для вмешательства США. Если самолеты будут применяться в таких тайных операциях, было бы предпочтительнее производить их в Соединенных Штатах».

По данным портала Daily Caller, собрание было проведено «специальной группой», которая, согласно энциклопедии Центрального разведывательного управления, включала генерального прокурора Роберта Кеннеди, директора ЦРУ Джона МакКона, советника по национальной безопасности МакГорге Банди и председателя Объединенного комитета начальников штабов Лимана Лемниццера. И хотя президент Кеннеди и государственный секретарь Дин Раск не являлись членами «специальной группы», говорят, что они также присутствовали на некоторых встречах.

Возможно, пришло время снова переоценить степень уверенности в том, что вы, по вашему мнению, знаете…