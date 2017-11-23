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Путин призвал проанализировать применение новейшего вооружения в Сирии
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    Путин призвал проанализировать применение новейшего вооружения в Сирии

    18:36  23 Ноября 2017
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    Путин призвал проанализировать применение новейшего вооружения в Сирии

    Бочаров Ручей, 23 ноября. Президент России Владимир Путин призвал министерство обороны проанализировать работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и посмотреть, какие новейшие образцы вооружения применялись во время операции в Сирии.

    «Просил бы Минобороны и ведущие предприятия отдельно проанализировать, как работали представители нашей оборонной промышленности во время применения современных систем вооружения при проведении антитеррористической операции в Сирии», — отметил он.

    Путин призвал проанализировать применение новейшего вооружения в Сирии

    Глава государства подчеркнул, что такие выкладки уже производились, однако до сих пор не было попыток свести всю информацию в единый доклад. Путин подчеркнул, что в Сирии работали не только представители ремонтных бригад, но и специалисты конструкторских бюро.

    Ранее сообщалось, что Ту-22М3 ВКС РФ поразили опорные пункты боевиков в Сирии, совершив перелет из России.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #сирия #вкс рф #опк #оружие
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