Путин призвал проанализировать применение новейшего вооружения в Сирии

Бочаров Ручей, 23 ноября. Президент России Владимир Путин призвал министерство обороны проанализировать работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и посмотреть, какие новейшие образцы вооружения применялись во время операции в Сирии.

«Просил бы Минобороны и ведущие предприятия отдельно проанализировать, как работали представители нашей оборонной промышленности во время применения современных систем вооружения при проведении антитеррористической операции в Сирии», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что такие выкладки уже производились, однако до сих пор не было попыток свести всю информацию в единый доклад. Путин подчеркнул, что в Сирии работали не только представители ремонтных бригад, но и специалисты конструкторских бюро.

Ранее сообщалось, что Ту-22М3 ВКС РФ поразили опорные пункты боевиков в Сирии, совершив перелет из России.

Владимир Путин. Биография