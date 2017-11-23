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Легендарный «Петруха» Николай Годовиков скончался в Петербурге
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    Легендарный «Петруха» Николай Годовиков скончался в Петербурге

    18:32  23 Ноября 2017  /обновлено: 19:35  23 Ноября 2017
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    Легендарный «Петруха» из «Белого солнца пустыни» обнаружен мертвым в Петербурге

    Санкт-Петербург, 23 ноября. Актер Николай Годовиков, известный по роли Петрухи в картине «Белое солнце пустыни», скончался в Петербурге. Артисту было 67 лет. Известно, что он боролся с онкологическим заболеванием. 

    Как стало известно ФАН, Годовиков скончался дома, а не в больнице. Источник уточнил, что тело артиста пока еще даже не успела забрать скорая: «Поэтому похороны пока не обсуждали». По его словам, все время с ним была дочь. Тело Годовикова обнаружил его тесть. По словам близкого друга артиста, актер умер в своей квартире.

    «Я позвонил Коле, трубку взял его тесть, сказал что Николай Львович умер у себя в квартире, сейчас ждем полицию и скорую», — рассказал он в комментарии «Комсомольской правде в Петербурге».

    Годовиков исполнил роли в таких кинокартинах, как «Республика ШКИД», «Женя, Женечка и «катюша»» и «Без мундира».

    Кроме того, принимал участие в съемках сериалов «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности» и «Тайны следствия».

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #петербург #смерть #петруха #годовиков #белое солнце пустыни
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