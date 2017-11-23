Владислав Шурыгин: Живым Ратко Младича из Гааги не выпустят

22 ноября Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) вынес обвинительный приговор бывшему командующему силами боснийских сербов генералу Ратко Младичу, осудив ему на пожизненное заключение. Генерал был признан виновным в геноциде и военных преступлениях в Боснии и Герцеговине в годы гражданской войны 1992–95 годов. Во время оглашения приговора Младич выкрикнул: «Все это ложь!..»

Удивительная страна

Сербия — удивительная страна. Хорошо помню ноябрь 2014-го… Крым уже наш. В Донбассе уже — война и Пореченков. Запад уже вовсю «стрелял» по России санкциями, а Сербия… А Сербия отказывалась это делать. Мало того, Сербия принимала у себя подразделение российских ВДВ для проведения совместных учений. При этом в сербских гимназиях на оргтехнике тут и там красовались наклейки «Подарок от ЕС».

«Свои грехи замаливают», — поясняли нам сербы, кивая на наклейки. Но отказываться получать от ЕС бесплатные компьютеры, факсы, принтеры в качестве своеобразной «виры» за кровь 1999-го сербы и не думали.

Нас водили по Нови Саду и показывали те места, куда ложились натовские бомбы. Следы разрушений были вполне видны и 15 лет спустя. При этом на лицах сербов цвели улыбки: «Мы пережили турок!.. НАТО мы тоже переживем. Мы всех их переживем, а потом всех их закопаем. Мы — живучие!»

На улицах Белграда — картины, способные довести до инфаркта любую российскую оппозицию. Статьи, книги о президенте России и его портреты — повсюду. И не только портреты, но и плакаты с надписями «Путин, ты наш президент!», «Путин, приди!», «Путин, помоги!», «Путин за Косово!»

Особенно, помнится, ошарашивал гостей из России транспарант с портретом Владимира Владимировича и верноподданническими строчками «Император, мы ждем тебя!»

Однажды ночью все улицы вдруг наполнились полицейскими и солдатами. Переворот?! Нет. Просто из Гааги после 11 лет, проведенных в камере предварительного заключения, прилетел на Родину лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, и власти убоялись беспорядков… Потому что Шешель был гордым напоминанием того, какой Сербия была раньше. До вступления в ЕС.

Шешель дважды натянул нос Международному трибуналу по бывшей Югославии. Во-первых, будучи доктором юридических наук, Воислав так и не дал себя осудить и, в итоге, был полностью оправдан. Во-вторых, Шешеля отпустили из гаагской камеры домой по состоянию здоровья. Умирать. А он взял и не умер!..

Но не только Шешель являлся знаменем сербов. Было и еще одно легендарное имя — Ратко Младич. Я уже писал, что Сербия — удивительная страна? 16 лет Младич скрывался, а сербы писали на стенах, что тому, кто выдаст героя Ратко Младича — проклятие в веках. Но когда стало понятно, что поимка и выдача генерала трибуналу является одним из условий вступления Сербии в ЕС, Младича поймали и выдали. Разумеется — «под жестким давлением Запада». Но поймали. И выдали. Словом, удивительная страна — Сербия.

После оглашения приговора Младичу его сын Дарко заявил, что защита подаст апелляцию. В свою очередь, депутат Госдумы, председатель Общественного комитета России в защиту Младича Павел Дорохин 23 ноября предложил российским парламентариям рассмотреть формы реагирования России на приговор генералу.

Человек-легенда

О том, кто такой Ратко Младич, мы поговорили с известным военным публицистом и обозревателем, постоянным членом «Изборского клуба» Владиславом Шурыгиным.

— Владислав Владиславович, вы как-то обмолвились, что были лично знакомы с Ратко Младичем. При каких обстоятельствах произошла эта встреча?

— Первый раз я увидел Младича в 1995-м, когда был добровольцем в Сербской Краине. Ратко Младич приехал в наше расположение решать проблемы беженцев, которых было десятки тысяч, — об этом сейчас, кстати, вообще никто не вспоминает… Армия прикрывала границу. В горах шли бои. В общем, было не до знакомства. Так что видел я тогда Младича буквально мельком.

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Второй раз мы с ним встретились уже в 1999-м. Шла война, я находился в Белграде у своего очень хорошего приятеля. У того был выход на Младича. Однажды, зная о моем желании поговорить с Младичем, приятель организовал мне встречу с генералом. Она состоялась в сумерках под Белградом на каком-то частном подворье. Естественно, Младичу было некогда. Плюс еще — соблюдение правил безопасности… Разговор у нас из-за этого получился коротким — не больше получаса. Но для меня эта беседа была, конечно, очень знаковой.

— Какое впечатление на вас произвел Младич? Многие его соратники писали, что у Младича «хирургически удален страх». Он действительно является абсолютно бесстрашным человеком?

— Об этом мне судить трудно — я сам не был с Ратко Младичем в одном бою. Но исходя из рассказов людей, вместе с ним воевавших, людей, рассказам которых у меня нет причин не доверять, Младич — это фигура просто легендарная. Человек-легенда.

— В каком смысле?

— В прямом. Он был словно из XIX века, когда у офицеров считалось хорошим тоном пулям не кланяться. Когда требовалось подать личный пример храбрости, Младич мог совершенно спокойно в полный рост дойти до окопа на передовой и оттуда, под обстрелом, внимательно изучать позиции противника. Вокруг могли взрываться мины, но это совершенно не выводило его из равновесия. При одном упоминании фамилии Младича бойцы подбирались и чуть ли не вставали по стойке «смирно». Для тех, кто воевал в Боснии или Краине, Младич являлся авторитетом высшего порядка. Наконец, вспомните его несгибаемое поведение во время судебного процесса. Можно ли о Младиче после этого сказать, что он абсолютно бесстрашен? Полагаю — можно.

Младича спасала разведка

— Как Младич относился к распаду Югославии и к России?

— Не к распаду, а к искусственному расчленению, инициированному из-за границы. Для Младича, как для югославского генерала, расчленение Югославии стал личной трагедией. Он всегда был большим патриотом Сербии и очень горячим сторонником России. Когда мы с ним разговаривали, он сказал фразу, которую потом часто повторял: «Поймите, когда сегодня бомбят нас, это, на самом деле, готовятся бомбить вас. Все способы агрессии, которые отрабатываются на территории Югославии, позже будут применены против России». Увы, в России Младича не услышали, да и не могли услышать. Россию того времени можно считать оккупированной страной, которой правили прозападно настроенные либералы и ни за что не отвечавший Ельцин.

— Прокомментируйте, пожалуйста, приговор, вынесенный Младичу.

— Разве это приговор? Это месть. Штаты и Европа просто сводят счеты с теми, кто посмел против них пойти. Сопротивление сербов в 90-х было же направлено против «коллективного Запада». И теперь тот сербам мстит, методично и расчетливо. Кстати, проклиная Гаагский трибунал, рассуждая о его мстительности и ненависти к сербам, сочувствуя герою сербского сопротивления Ратко Младичу, не стоит забывать об ответственности России за эту мерзость.

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В 1993 году за создание трибунала проголосовали пять постоянных членов Совбеза, в том числе и Россия. Козырев уболтал Ельцина поддержать предложение «западных друзей». Теперь деятельность МТБЮ может быть прекращена тоже только решением Совбеза ООН. Его, как вы понимаете, ждать не приходится. Трибунал будет сохранен. Для кого? Для русских!

— Почему Младичу удавалось скрываться 16 лет, но затем он все же был выдан трибуналу?

— После окончания Югославской войны, закончившейся фактически полной капитуляцией Сербии и «бульдозерной революцией» (она же — первая «цветная»), предавший Караджича и Младича Милошевич лишился своего поста. К власти в стране пришли ярые сторонники дружбы с Западом. Младича, сколько могли, прикрывали сербская военная разведка и министерство обороны. Но постепенно их старые кадры новым режимом были «размыты». Началась выдача сербов в Гаагу. В 2011-м дошла очередь и до Младича. То, что Сербия не воспрепятствовала его экстрадиции, очень наглядно демонстрирует, сколь сильное проамериканское лобби сложилось в стране после Югославской войны.

— Дарко Младич заявил о готовности подать апелляцию на приговор, вынесенный его отцу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на обращение Павла Дорохина поручил Комитету по международным делам рассмотреть предложение о необходимости реагирования на приговор МТБЮ Ратко Младичу. Как вы считаете, с оглядкой на судьбу Воислава Шешеля, могут ли данные действия способствовать освобождению Младича?

— При всем уважении к Шешелю, он и Младич несопоставимы. Младич — более знаковая фигура. Это едва ли не главный трофей Запада в Сербии. Живым генерала из Гааги не выпустят. Для Запада приговор, вынесенный Младичу, — это приговор не только Сербии, но и России. Даже в первую очередь — России. Поэтому, по моему глубокому убеждению, единственное, что может способствовать освобождению Младича, это высаженный на крышу гаагской тюрьмы наш парашютно-десантный полк.