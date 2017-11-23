Американец в споре о Донбассе признал, что США развязали войны в Ираке, Ливии и Афганистане

Соединенные Штаты развязали войны во многих странах, включая Ливию, Ирак и Афганистан, признал американский журналист Майкл Бом. В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали закупки Киевом оружия у одной из американских корпораций.

По мнению политолога Алексея Клюкина, Соединенные Штаты очень далеко зашли в своем стремлении вмешаться во внутренние дела других стран.

«Вы (США — Прим. ФАН), Майкл, так далеко зашли. Просто хочу перечислить географию: Гренада, Панама, Куба, Вьетнам, Афганистан… Нужно еще перечислять страны, куда вы пришли «помогать»? Вы организаторы всех войн на планете Земля. Вы, американцы, и здесь хотите развязать настоящую кровавую бойню, но чужими руками, до последнего украинца», — заявил Клюкин.

Американский журналист Майкл Бом, не желая слушать собеседника, снова начал обвинять Россию в развязывании войны в Донбассе.

«Ты перекладываешь с больной головы на здоровую. Кто развязал войну в Донбассе? Давайте еще индейцев вспомним, это уже история», — передернул Бом.

В беседу вмешался ведущий ток-шоу Анатолий Кузичев, который напомнил журналисту Майклу Бому о том, что в студии американец неоднократно пенял на память европейцев и их опасения по поводу России и СССР. «Теперь тебе говорят, что твоя страна в современной истории сделала это и это, развязала войны в Гренаде, в Панаме, в Афганистане, а ты говоришь: «Ну, это уже история». Майкл, определись», — попросил Кузичев.

«Мы все это сделали, безусловно, а вы сделали Донбасс. Мы квиты, или я не понимаю логики. Мы Ирак сделали, Ливию, Афганистан, и что? Это самооправдание? В огороде бузина», — резюмировал американец.

Напомним, что Россия не является участником конфликта в Донбассе, возникшим между отделившимися от Украины ДНР и ЛНР и официальным Киевом. Россия является одним из гарантов выполнения минских соглашений наряду с Францией и Германией.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что проект оборонного бюджета США на 2018 финансовый год предусматривает выделение Украине военной помощи в размере до 350 миллионов долларов.