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«Спартак» определился с трансферными планами на зиму
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    «Спартак» определился с трансферными планами на зиму

    18:15  23 Ноября 2017
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    «Спартак» определился с трансферными планами на зиму

    Москва, 23 ноября. Московский «Спартак» в зимнее трансферное окно планирует укрепить две позиции. Как стало известно Федеральному агентству новостей, главный тренер чемпионов России Массимо Каррера обозначил руководству необходимость приобретения центрального защитника и футболиста в группу атаки.

    Отмечается, что на трансферы итальянский специалист может получить порядка 20 млн евро.

    После 17 туров «Спартак» занимает 4-е место в таблице чемпионата России, отставая от лидера, «Локомотива», на 8 очков.

    Автор: Алексей Громов
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    #спартак #массимо каррера
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