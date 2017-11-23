«Спартак» определился с трансферными планами на зиму

Москва, 23 ноября. Московский «Спартак» в зимнее трансферное окно планирует укрепить две позиции. Как стало известно Федеральному агентству новостей, главный тренер чемпионов России Массимо Каррера обозначил руководству необходимость приобретения центрального защитника и футболиста в группу атаки.

Отмечается, что на трансферы итальянский специалист может получить порядка 20 млн евро.

После 17 туров «Спартак» занимает 4-е место в таблице чемпионата России, отставая от лидера, «Локомотива», на 8 очков.