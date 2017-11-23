США хотят контролировать нефтяные месторождения в Сирии — оппозиция

Дамаск, 23 ноября. Предполагаемые планы США не выводить войска из северной части Сирии после разгрома ИГ1 отражают цель Вашингтона установить контроль над нефтегазовыми месторождениями, заявил представитель оппозиции Сирии Тарек Ахмад.

Газета Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщила, что США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. По мнению представителя оппозиционной Сирийской социальной националистической партии Тарека Ахмада, эти планы раскрывают реальные цели Вашингтона в Сирии.

«США хотят контролировать источники нефти и газа и таким образом вмешиваться в политическое урегулирование», — сказал сирийский оппозиционер, его слова приводят РИА Новости.

По его мнению, США зависимы от курдских бойцов, они оказывают поддержку по расширению контроля над нефтяным месторождением Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Известно, что данное месторождение до начала сирийского кризиса производило 75 тысяч баррелей нефти ежедневно.

Ранее глава Минобороны США Джеймс Мэттис заявил, что ООН санкционировала присутствие американских военных в САР. Он отметил, что США останутся в Сирии для разрешения кризиса дипломатическим путем.

1 Организация запрещена на территории РФ.