Видеодайджест новостей, вечер 23 ноября 2017 года

Президент Судана попросил помощи у Путина
Президент Судана Омар аль-Башир на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил
, что его страна выступает против вмешательства США в дела арабских стран. Как отметил Аль-Башир, Судан распался на две части именно из-за деструктивной политики Вашингтона.
«Мы нуждаемся в защите от агрессивных действий США», — сказал Аль-Башир.
В России глава Судана также обсудил с министром обороны России Сергеем Шойгу двустороннее сотрудничество в военно-технической области в контексте переоснащения армии его страны.
Корреспондент ФАН снял на видео сирийский город Мхард
Корреспондент Федерального агентства новостей побывал
в сирийском городе Мхарде и выяснил, как местные жители живут под постоянными обстрелами боевиков. Напомним, Мхарде — один из немногих христианских городов Сирии. Он расположен всего в шести километрах от административного центра провинции Хама в непосредственной близости от так называемого «Аль-Латаминского кармана». Там действуют боевики коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийского крыла «Аль-Каиды»1
- «Джебхат ан-Нусры»1
— обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ). До марта этого года город находился в окружении, но при поддержке ВКС РФ правительственным силам удалось сначала отбросить боевиков с северных окраин Мхарде, а в апреле и полностью снять окружение и наладить безопасное транспортное сообщение. Однако ракеты на город продолжают падать до сих пор.
Багдасаров оценил успехи России в операции в Сирии
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил
значимость и эффективность успехов российской армии в Сирии.
«Действия России в Сирии привели к тому, что количество территорий, контролируемых правительством, увеличилось с 14% до, ориентировочно, 70%. Это уже значительный прорыв. Кроме того, сирийская армия стала более дееспособна, это очень много значит. Россия в рамках сирийского конфликта показала себя как гарант международной безопасности», — сказал Багдасаров.
Прах Хворостовского захоронят в Красноярске и в Москве
Капсулу с частью праха народного артиста России Дмитрия Хворостовского доставят и захоронят
на его родине в Красноярске Об этом РИА Новости сообщили в министерстве культуры края. Другая капсула с прахом будет похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. Дата похорон в Красноярске пока обсуждается. Дмитрий Хворостовский родился в Красноярске и является почетным гражданином Красноярска и Красноярского края. Хворостовский скончался в среду утром в Лондоне после нескольких лет борьбы с тяжелым заболеванием.
1 Организация запрещена на территории РФ.