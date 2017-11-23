Видеодайджест новостей, вечер 23 ноября 2017 года

В России глава Судана также обсудил с министром обороны России Сергеем Шойгу двустороннее сотрудничество в военно-технической области в контексте переоснащения армии его страны.

Багдасаров оценил успехи России в операции в Сирии

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил значимость и эффективность успехов российской армии в Сирии.

«Действия России в Сирии привели к тому, что количество территорий, контролируемых правительством, увеличилось с 14% до, ориентировочно, 70%. Это уже значительный прорыв. Кроме того, сирийская армия стала более дееспособна, это очень много значит. Россия в рамках сирийского конфликта показала себя как гарант международной безопасности», — сказал Багдасаров.