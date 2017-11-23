Путин призвал принять меры реагирования на новые внешние ограничения

Сочи, 23 ноября. Российской стороне необходимо просчитать риски и принять все меры для того, чтобы адекватно реагировать на возникновение новых внешних ограничений. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на совещании с руководством министерства обороны и предприятий ОПК страны.

«Нужно просчитать риски от возможного применения имеющихся и появления новых внешних ограничений, важно продумать и заблаговременно принять необходимые меры, позволяющие отреагировать на подобную ситуацию, причем отреагировать быстро», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, это позволит снизить ущерб от возможного внешнего влияния.

Напомним, ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов указал на то, что проводимая Вашингтоном политика санкций, которая направлена против Москвы, бьет не по российским государственным компаниям, а по международным партнерам России.

Владимир Путин. Биография