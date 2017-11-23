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Весь мир
ВМС Аргентины сообщили о мощном взрыве в зоне исчезновения подлодки San Juan
Весь мир
ВМС Аргентины сообщили о мощном взрыве в зоне исчезновения подлодки San Juan
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    ВМС Аргентины сообщили о мощном взрыве в зоне исчезновения подлодки San Juan

    18:08  23 Ноября 2017
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    ВМС Аргентины сообщили о мощном взрыве в зоне исчезновения подлодки San Juan

    Буэнос-Айрес, 23 ноября. Военно-морские силы Аргентины сообщили о взрыве в зоне исчезновения подводной лодки San Juan. Данные об этом предоставила Австрия. 

    «Нам сообщили об аномальном, единичном, коротком, мощном, неядерном явлении, которое соответствует взрыву», — сказал представитель ВМС Аргентины на пресс-конференции Энрике Бальби.

    Он уточнил, что координаты этого явления совпадают с географическими данными «гидроакустической аномалии», которая  была зафиксирована «в 30 милях к северу» от последнего известного местоположения подлодки. 

    «Гидроакустическую аномалию», которую Бальби ранее также назвал «шумом». Ее зафиксировал ряд агентств,«специализирующихся на сборе информации о гидроакустических явлениях по всему миру». Данные они предоставили по запросу США, уточнил Бальби .

    Напомним, подводная лодка San Juan перестала выходить на связь 15 ноября. На борту субмарины находятся 44 члена экипажа. 

    Автор: Алексей Громов
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    #аргентина #вмс #san juan
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