ВМС Аргентины сообщили о мощном взрыве в зоне исчезновения подлодки San Juan

Буэнос-Айрес, 23 ноября. Военно-морские силы Аргентины сообщили о взрыве в зоне исчезновения подводной лодки San Juan. Данные об этом предоставила Австрия.

«Нам сообщили об аномальном, единичном, коротком, мощном, неядерном явлении, которое соответствует взрыву», — сказал представитель ВМС Аргентины на пресс-конференции Энрике Бальби.

Он уточнил, что координаты этого явления совпадают с географическими данными «гидроакустической аномалии», которая была зафиксирована «в 30 милях к северу» от последнего известного местоположения подлодки.

«Гидроакустическую аномалию», которую Бальби ранее также назвал «шумом». Ее зафиксировал ряд агентств,«специализирующихся на сборе информации о гидроакустических явлениях по всему миру». Данные они предоставили по запросу США, уточнил Бальби .

Напомним, подводная лодка San Juan перестала выходить на связь 15 ноября. На борту субмарины находятся 44 члена экипажа.