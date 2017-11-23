Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 23 ноября.

Конспирологи, изучая старые фотографии НАСА, разглядели на одном из снимков на поверхности Луны человека без скафандра Человека на Луне без скафандра разглядели конспирологи на снимке НАСА.

Сегодня в Сети: Трамп нарушил традицию на День благодарения, Акинфеев провел первый за 11 лет «сухой» матч в Лиге чемпионов. Сегодня в Сети: Трамп нарушил традицию на День благодарения, Акинфеев закрыл эпоху мемов.

Президент РФ Владимир Путин случайно уронил стул своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана во время встречи в Сочи. В Турции показали на видео, как стул Эрдогана упал от прикосновения Путина.

В ближайшее время западный берег Ефрата будет полностью освобожден, что позволит завершить операцию по разгрому остатков ИГ1 (запрещена в России) на востоке Сирии. Об этом заявили в четверг в Минобороны России. Минобороны РФ сообщило о скором разгроме остатков боевиков на востоке Сирии.

Никто не может понять — зачем же России понадобилась торпеда-робот с ядерным боезарядом и атомным двигателем. National Interest: Проект «самого странного» оружия России вызвал беспокойство в США.

Польша и другие соседи Украины готовятся к ее распаду, заявил в эфире телевизионного канала NewsOne экс-заместитель секретаря Совбеза Украины Степан Гавриш. Киевский политик: Польша готовится к распаду Украины.

Под прикрытием ВКС РФ армия САР установила контроль над поселениями к западу от Евфрата. Турция продолжает вести разведку и стягивать силы к кантону Африн. В Идлибе неизвестными был убит член организации «Белые каски». Сирия новости 23 ноября 12.30: ситуация в районе Африна накаляется, ИГ потеряло три поселения в Дейр-эз-Зоре.

1 Организация запрещена на территории РФ.