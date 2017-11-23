Строительство «Турецкого потока» началось на территории Турции

Москва, 23 ноября. Российская компания «Газпром» отчиталась о результатах работы по строительству газопровода «Турецкий поток». С мая российские рабочие протянули 520 км газопровода по двум ниткам.

«В настоящее время работы ведутся уже в экономической зоне Турции. «Турецкий поток» позволит диверсифицировать маршруты поставок газа и будет способствовать повышению энергетической безопасности Европы», — говорится в сообщении «Газпрома».

Напомним, что 7 мая «Газпром» начал строительство газопровода «Турецкий поток», который пройдет из Краснодарского края в Турцию по дну Черного моря. Протяженность магистрали составляет 1100 километров, из которых 910 км — это морской участок. Одна нитка газопровода предназначена для снабжения Турции (она будет запущена в марте 2018 года), вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы (ввод в эксплуатацию намечен на 2019 год).