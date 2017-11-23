Сирия: корвет «Бойкий» покинул Тартус и присоединился к отряду ВМФ РФ в Средиземноморье

Тартус, 23 ноября. Корвет Балтийского флота «Бойкий» вышел в море после пополнения запасов в пункте базирования ВМФ РФ «Тартус».

Департамент информации министерства обороны России сообщил, что после пополнения запасов продовольствия корвет Балтийского флота «Бойкий» вышел в море для выполнения боевых задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота РФ в Средиземноморье.

Отмечается, что 14 октября порт Балтийск покинул отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Сообразительный», «Бойкий», а также танкера «Кола». Дальний поход происходит в рамках регулярного военно-морского присутствия РФ в Мировом океане. Корвет «Бойкий» и танкер «Кола» выполняют задачи в Средиземном море у берегов Сирии, отмечается в сообщении, корвет «Сообразительный» в данный момент находится в Индийском океане.