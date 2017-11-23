Сирия, 23 ноября. Террористы ИГ1 отбили у «Джебхат ан-Нусры»*** ряд поселений на северо-востоке от Хамы. Боевики «Тахрир аш-Шам» нанесли урон инфраструктуре городов в провинциях Дамаск и Даръа. На северо-западе Алеппо у границы с кантоном Африн замечена новая партия турецкой военной техники, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли огонь по позициям «Нусры» недалеко от Ханассера в провинции Алеппо.

«Исламское государство» (ИГИЛ1): отбило у «Тахрир аш-Шам» несколько поселков на северо-востоке Хамы.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1): обстреляла поселение в окрестностях Дамаска и электростанцию на окраине города Хирбет Газале в провинции Даръа; заявила, что уничтожила еще один танк союзников армии САР к северу от Хамы.

Армия Турция: перебросила новую партию техники к линии соприкосновения с курдами близ кантона Африн.

Курды: переправили 550 семей из лагеря для беженцев на подконтрольные им территории провинций Ракка и Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

Боевики так называемой сирийской вооруженной оппозиции обстреляли населенный пункт Джарамана, расположенный в юго-восточных окрестностях Дамаска. Согласно информации портала Damascus Now, инфраструктуре поселения был нанесен серьезный материальный урон: ряд зданий были почти полностью разрушены. Сведения о возможных жертвах среди гражданского населения в настоящий момент уточняются. Город Джарамана находится между двумя территориальными анклавами боевиков-исламистов — на южной окраине столицы и в Восточной Гуте. В этих районах, в частности, дислоцируются террористы «Джебхат Фатх аш-Шам», которые в последние недели заметно активизировали обстрелы позиций Сирийской арабской армии (САА) и городских кварталов в предместьях Дамаска с целью сорвать режим прекращения огня, установленный в рамках соглашения о создании зоны деэскалации к востоку от столицы.

Провинция Алеппо

Военнослужащие сирийских войск начали вести артиллерийскую подготовку по позициям боевиков Джебхат ан-Нусры» недалеко от деревни Расм Саяла к юго-западу от города Ханассер в южной части провинции Алеппо. Об этом сообщил информационный портал SMART News. Напомним, ливанское информагентство Al Masdar News ранее опубликовало новость о том, что командование САА завершает подготовку к масштабной военной кампании в этом регионе. Теперь части армии САР будут продвигаться в сторону главного оплота «Нусры», Идлиба, сразу с нескольких направлений — со стороны Алеппо и Хамы.

Между тем у города Дарат Изза, находящегося на северо-западе региона у линии соприкосновения с курдским кантоном Африн, была замечена колонна военной техники армии Турции, передает на своей странице в Twitter (@AhmetM_08) военный источник. Турецкие силы, которые наблюдают за соблюдением условий перемирия в зоне деэскалации «Идлиб», а также подконтрольные Анкаре боевики «Ахрар аш-Шам» и Свободной сирийской армии (ССА)** почти полностью заблокировали анклав курдских Отрядов народной самообороны (YPG) на северо-западе САР. При этом турецкие вооруженные силы продолжают увеличивать свое военное присутствие в соседней арабской республике.

Провинция Даръа

Отряды антиправительственных формирований провели обстрелы электростанции на окраине города Хирбет Газале к северо-востоку от Даръа. По данным сирийского агентства Damascus Now, станция понесла серьезный ущерб, и жители района в результате остались без света. При этом сейчас в регионе действует режим тишины, поскольку Даръа наряду с соседними провинциями Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда входит в южную зону деэскалации, созданную по итогам первой встречи между президентами США и России в июле текущего года. В регионе, в частности, дислоцируются боевики террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», на которых перемирие не распространяется.

Провинция Ракка

Согласно сведениям курдского источника в Twitter (@ClaudiaAlMina), около 550 семей, проживавших последние месяцы в лагере для беженцев на окраине города Айн Исса, вернулись в свои дома на подконтрольные Демократическим силам Сирии (SDF)**** территории провинций Ракка и Дейр-эз-Зор. С помощью Соединенных Штатов и их союзников по международной коалиции курды смогли захватить обширные территории на северо-востоке арабской республики. Таким образом, так называемый Сирийский Курдистан значительно расширил свои границы, причем под его контролем оказались в основном те районы, где исторически проживало арабо-суннитское население. Присутствие курдов на этих территориях провоцирует все новые и новые вооруженные стычки на этноконфессиональной почве, все больше углубляя курдско-арабский конфликт.

Провинция Хама

Террористы «Исламского государства»1 в ходе нового наступления на позиции «Тахрир аш-Шам» в северо-восточной части провинции Хама продолжают понемногу расширять свой анклав в этом регионе, передают военные источники Al Masdar News. В результате мощной серии атак боевики ИГ отбили у «Нусры» поселки Алийя, Абу Мару, Абу Ханадик, Абъян, Джубб Зрейк, Самирийя, Джудайда и Васита. В этом регионе действуют части ИГИЛ, которые бежали из района «Акербатского котла», полностью зачищенного усилиями российских ВКС и армии САР. Ранее этой осенью «Исламскому государству» уже удавалось сформировать небольшой анклав на северо-востоке Хамы, однако в результате нескольких недель столкновений с «Джебхат Фатх аш-Шам» контроль над ним был утрачен.

Тем временем на линии соприкосновения между «Тахрир аш-Шам» и сирийской армией к северу от Хамы был уничтожен танк проасадовского иранского ополчения, выступающего на стороне САА в рамках кампании против террористических группировок. Об этом заявил подконтрольный радикалам канал в Twitter (@Aswed_Flags). Инцидент, согласно данным источника, произошел в окрестностях населенного пункта Мустариха. Стоит отметить, что накануне оппозиционные новостные ресурсы в социальных сетях также заявляли об уничтожении военной техники проправительственных сил на окраине данного поселения. Эти сведения, впрочем, так и не получили подтверждения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)