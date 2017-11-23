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Весь мир
ВМС Аргентины сообщили о мощном взрыве в зоне исчезновения подлодки San Juan
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Найденный самолётом ВМС США объект не является пропавшей подлодкой
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    Найденный самолётом ВМС США объект не является пропавшей подлодкой

    17:54  23 Ноября 2017
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    Найденный самолётом ВМС США объект не является пропавшей подлодкой

    Москва, 23 ноября. Обнаруженный самолетом ВМС США объект в районе фиксации последнего сигнала пропавшей аргентинской лодки San Juan, не является субмариной, сообщает Reuters. 

    Пилоты ВМС США не смогли сразу идентифицировать неопознанный объект при поисковой операции в связи с исчезновением субмарины San Juan. При тщательном осмотре оказалось, что это не субмарина. Напомним, что подлодка с 44 членами экипажа последний раз выходила на связь 15 ноября. Активная фаза поисков началась 16 ноября.

    По словам представителя ВМС Аргентины Энрике Бальби, вероятно на борту пропавшей лодки ощущается нехватка кислорода. Такое заявление он сделал 22 ноября. Республика получила помощь в поисковой операции от 12 государств, накануне к операции присоединилась РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сша #подлодка
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