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Общество
Путин заявил о стабильном спросе на российскую военную продукцию
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    Путин заявил о стабильном спросе на российскую военную продукцию

    18:16  23 Ноября 2017
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    Путин заявил о стабильном спросе на российскую военную продукцию

    Москва, 23 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что объем заказов на отечественную военную продукцию не снижается. В этом году поставки осуществлялись в несколько десятков государств.

    «В 2017 году российские вооружения поставлялись в 59 стран мира», — заявил президент, открывая совещание с руководством Минобороны РФ и предприятий ОПК.

    Путин также подчеркнул, что портфель заказов на российскую военную продукцию не спадает.

    Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению Путина передало Севастополю военные городки у Херсонеса. По словам директора департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэма Зайнуллина, все военное имущество передается абсолютно бесплатно по поручению главы государства.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #военная продукция
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