Путин заявил о стабильном спросе на российскую военную продукцию

Москва, 23 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что объем заказов на отечественную военную продукцию не снижается. В этом году поставки осуществлялись в несколько десятков государств.

«В 2017 году российские вооружения поставлялись в 59 стран мира», — заявил президент, открывая совещание с руководством Минобороны РФ и предприятий ОПК.

Путин также подчеркнул, что портфель заказов на российскую военную продукцию не спадает.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению Путина передало Севастополю военные городки у Херсонеса. По словам директора департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэма Зайнуллина, все военное имущество передается абсолютно бесплатно по поручению главы государства.