«Европа попросит Путина остановить Киев»: чем обернется наступление ВСУ в Донбассе

В студии программы «Место встречи» на канале НТВ сегодня обсуждали наступление украинских войск в зоне соприкосновения сил в Донбассе, в результате которого ВСУ заняли «серую зону» на горловском направлении, то есть демилитаризованную территорию, где, согласно минским договоренностям, не может находиться военная техника.

По словам журналиста Юрия Кота, возглавляющего украинскую ассоциацию «Будущее страны», ВСУ пошли в наступление, потому что задача Порошенко — спровоцировать Россию.

«Почему пошли? Я еще месяц назад говорил, когда Порошенко вернулся из Нью-Йорка, что вернулся он с обязательством развязать горячую фазу войны. Задача очень простая — тем или иным способом втянуть Россию в открытое противостояние», — сказал Юрий Кот.

При этом журналист отметил, что сейчас украинские войска лишь прощупывают «серую зону», а не наступают по всем направлениям.

«Но это все равно нарушение минских договоренностей. И они прекрасно понимают, что так или иначе придется отвечать», — подчеркнул Юрий Кот.

Украинский блогер Максим Гайдук напомнил о существовании карты разграничения сторон, подписанной в сентябре 2014 года. По его словам, сейчас ВСУ занимают «немного не те позиции» согласно этой карте, причем — себе в минус, а сейчас исправляют ситуацию, дождавшись «успешного момента».

«Велика ли доблесть — зайти в село и закрывать бабушек в домах? — поинтересовался журналист Родион Мирошник, депутат VI-VII Луганского областного совета. — Украинские вояки, как правило, воюют с памятниками и с бабушками. Поэтому давайте пойдем по фактам. Во-первых, никаких оснований для продвижения украинских сил не было. Никаких контактных боев не было, военных действий не было. Были договоренности, достигнутые в рамках минских переговоров. А сегодня украинская сторона решила: «А ну-ка, ломанемся в бой и зайдем в «серую зону», которая охраняется только договоренностями».

По мнению гостя программы, такое поведение Киева развязывает руки гарантам минских соглашений.

«Господин Хуг сегодня будет выслушивать претензии ДНР, абсолютно обоснованные. Есть нарушение достигнутых договоренностей. И украинская сторона должна ответить не ДНР и ЛНР, а международному сообществу», — считает Родион Мирошник.

Вячеслав Ковтун, директор украинского центра исследований общественных процессов «Эксперт», назвал наступление ВСУ на «серую зону» «правильным маневрированием, которое повышает боевой дух». Однако писатель, заслуженный экономист Украины Сергей Богачев видит в этом серьезные намерения украинской стороны. Он обратил внимание, что Гладосово — это естественная возвышенность.

«Она возвышается над Горловкой, и из нее можно просматривать все, что находится восточнее и южнее Горловки», — пояснил Сергей Богачев.

Точку в дискуссии поставил Руслан Осташко, главный редактор общественно-политического журнала PolitRussia.com, по мнению которого происходящее в зоне соприкосновения в последние два дня — это «чистый пиар».