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Конгресс нацдиалога Сирии должен охватывать все группы оппозиции — Захарова
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    Конгресс нацдиалога Сирии должен охватывать все группы оппозиции — Захарова

    17:51  23 Ноября 2017
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    Конгресс нацдиалога Сирии должен охватывать все группы оппозиции — Захарова

    Москва, 23 ноября. Конгресс нацдиалога Сирии должен охватывать все группы сирийской оппозиции. Об этом журналистам заявила в четверг пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

    «Мероприятие должно быть действительно с большим, хорошим охватом всех представителей различных групп оппозиции, конструктивной оппозиции, бывшей вооруженной оппозиции, той оппозиции, которая готова переходить от насильственных к мирным методам построения будущей новой Сирии», — подчеркнула российский дипломат.

    По словам Захаровой, это является необходимым условием для достижения конкретного итогового результата.

    Напомним, ранее президент России Владимир Владимирович Путин указал на то, что судьбу Сирийской Арабской Республики должны определять не только сторонники Дамаска, но и представители оппозиции.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #захарова
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