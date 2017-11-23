Российский журналист назвал Донбасс символом свободной и независимой Украины

Российский журналист и член совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Максим Шевченко назвал Донбасс символом свободной и независимой Украины, такое заявление он сделал в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Также он сказал, что сейчас, по его мнению, существует две Украины.

«Есть две Украины. Есть Украина, которая изначально является антироссийской и которая получает деньги от врагов или противников России. Вторая Украина, которая не за и не против России, а которая просто свободная — это восставший Донбасс. Это Донецк и это Луганск. Для меня это символ свободной и независимой Украины, потому что ДНР и ЛНР возглавляются украинцами», — сказал Шевченко.

Журналист уточнил, что Украина потеряна для России до тех пор, пока действует существующий киевский режим. Он выразил уверенность в том, что президент Украины Петр Порошенко рано или поздно оставит свой пост.

Напомним, в результате массовых протестных акций в Киеве на Украине в 2014 произошел госпереворот. В ходе массовых протестов против нового руководства страны, пришедшего к власти в результате Евромайдана, на Востоке Украины были провозглашены ДНР и ЛНР. Киев не признал независимость республик и начал против народа Донбасса так называемую «антитеррористическую операцию».