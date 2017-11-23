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Российскую группировку в Сирии вряд ли сократят до конгресса нацдиалога — Шаманов
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    Российскую группировку в Сирии вряд ли сократят до конгресса нацдиалога — Шаманов

    17:41  23 Ноября 2017
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    ШРоссийскую группировку в Сирии вряд ли сократят до конгресса нацдиалога — Шаманов

    Москва, 23 ноября. Российская группировка войск в Сирии вряд ли будет сокращена до проведения конгресса национального диалога САР. Об этом  в четверг заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

    «Наверняка, до тех пор, пока не пройдут и не будут приняты решения на конгрессе народов Сирии, до этого точно никаких решений не будет», — пояснил он РИА Новости.

    Напомним, что ранее глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что военная группировка РФ в Сирии может быть сокращена, учитывая договоренности, которых достигли лидеры РФ, Ирана и Турции.

    Российскую группировку в Сирии вряд ли сократят до конгресса нацдиалога — Шаманов

    С инициативой провести конгресс нацдиалога в Сирии ранее выступил президент России Владимир Путин.  Ожидается, что мероприятие состоится в декабре. Российская сторона уже обсудила идею проведения конгресса со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сирия #шаманов #группировка
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