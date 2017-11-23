Российскую группировку в Сирии вряд ли сократят до конгресса нацдиалога — Шаманов
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Москва, 23 ноября. Российская группировка войск в Сирии вряд ли будет сокращена до проведения конгресса национального диалога САР. Об этом в четверг заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
«Наверняка, до тех пор, пока не пройдут и не будут приняты решения на конгрессе народов Сирии, до этого точно никаких решений не будет», — пояснил он РИА Новости.
Напомним, что ранее глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что военная группировка РФ в Сирии может быть сокращена, учитывая договоренности, которых достигли лидеры РФ, Ирана и Турции.
С инициативой провести конгресс нацдиалога в Сирии ранее выступил президент России Владимир Путин. Ожидается, что мероприятие состоится в декабре. Российская сторона уже обсудила идею проведения конгресса со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.