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В МИД РФ ответили на вопрос о «курильской дипломатии»
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    В МИД РФ ответили на вопрос о «курильской дипломатии»

    17:42  23 Ноября 2017
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    В МИД РФ ответили на вопрос о «курильской дипломатии»

    Москва, 23 ноября. Россия не занимается «курильской дипломатией», подобная формулировка вызывает недоумение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировав вопросы ряда СМИ. 

    Россия и Япония прорабатывают договоренности, достигнутые на высшем уровне о ведении хозяйственной деятельности на южных Курилах, заявила дипломат Мария Захарова. Ни о какой «курильской дипломатии» речи нет.

    «Честно говоря, такая формулировка вызывает какое-то недоумение, готовы заверить, что никакой так называемой курильской дипломатией мы не занимаемся», — сказала дипломат, ее слова передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

    По словам Захаровой, стороны рассматривают реализацию конкретных проектов по марикультуре, ветроэнергетике, созданию масштабных теплиц, утилизации мусора и туризму. Для этих целей были созданы две рабочие группы, заседания которых будут проведены до конца года.

    Напомним, что итогом переговоров Владимира Путина и Синдзо Абэ стала подготовка совместных экономических проектов, которые рассматриваются как шаг к мирному договору. 

    В МИД РФ ответили на вопрос о «курильской дипломатии»

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #япония #курилы #захарова
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