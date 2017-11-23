В МИД РФ ответили на вопрос о «курильской дипломатии»

Москва, 23 ноября. Россия не занимается «курильской дипломатией», подобная формулировка вызывает недоумение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировав вопросы ряда СМИ.

Россия и Япония прорабатывают договоренности, достигнутые на высшем уровне о ведении хозяйственной деятельности на южных Курилах, заявила дипломат Мария Захарова. Ни о какой «курильской дипломатии» речи нет.

«Честно говоря, такая формулировка вызывает какое-то недоумение, готовы заверить, что никакой так называемой курильской дипломатией мы не занимаемся», — сказала дипломат, ее слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Захаровой, стороны рассматривают реализацию конкретных проектов по марикультуре, ветроэнергетике, созданию масштабных теплиц, утилизации мусора и туризму. Для этих целей были созданы две рабочие группы, заседания которых будут проведены до конца года.

Напомним, что итогом переговоров Владимира Путина и Синдзо Абэ стала подготовка совместных экономических проектов, которые рассматриваются как шаг к мирному договору.