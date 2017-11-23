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Ветеран АТО отдал честь не по уставу в эфире российского ТВ и заступился за Вечный огонь
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    Ветеран АТО отдал честь не по уставу в эфире российского ТВ и заступился за Вечный огонь

    17:54  23 Ноября 2017
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    Илья Кива рассказал в эфире российского ТВ о будущем Вечного огня в Киеве

    В эфире программы «Время покажет» на Первом канале по видеосвязи выступил активный участник вооруженного конфликта на востоке Украины, лидер украинской социалистической партии Илья Кива, который рассказал, как вместе с ветеранами так называемой АТО встал в караул у Вечного огня в Киеве. Это было сделано в связи с тем, что неизвестные хулиганы уже дважды заливали мемориал бетоном. Тот факт, что воинский мемориал в Киеве взяли под защиту достаточно молодые люди, по словам ведущего Артема Шейнина, говорит, что, возможно, враждебная «кодировка» действует на Украине не на всех. Хочется верить, что Украина не полностью потеряна, отметил ведущий, передав слово Киве.

    «Объясню, почему я встал в караул и почему меня поддержали ребята, которые вместе со мной воевали на фронте, — сказал Кива. — Для нас это почетно, для нас — это дань уважения солдатам, которые отдали жизнь, защищая свою землю и свою Родину. Подвиг солдата не может быть осквернен и политизирован. Подвиг солдата — всегда высшее достижение для любого общество».

    Лидер украинской социалистической партии Илья Кива

    По словам Кивы, память о подвиге героев должна быть непререкаема и чтиться в веках.

    «Будут меняться правительства, будут меняться государственные символы, будет меняться строй, но подвиг солдата непререкаем, — повторил украинский политик. — И я сказал — здесь нету белых, здесь нету красных, здесь нету левых и нету правых. Здесь есть солдаты, которые готовы защищать свою Родину».

    Кива попытался связать нынешних украинских силовиков с памятью о Великой Отечественной войне, вновь повторив неоднократно опровергнутые антироссийские заявления о якобы «российском присутствии» в Донбассе.

    «Люди, которые сегодня зачищают Украину, чтут память своих дедов, как я чту память своего деда, у которого я научился защищать свою Родину», — заявил украинский военный.

    Ведущий не стал спорить со столь убежденным в своей правоте оппонентом и только спросил:

    «Я могу быть спокоен за Вечный огонь в Киеве? Он будет гореть, и никакие декоммунизщаторы с маками туда не придут? Ты обещаешь?»

    «Артем, даю тебе слово офицера, что Вечный огонь в городе Киеве будет и дальше гореть в память о погибших, защищавших свою Родину», — ответил Кива и отдал честь, правда, приложив руку к непокрытой голове, что вообще-то уставом не предусмотрено.

    Артем Шейнин отметил, что, возможно, он неисправимый романтик, но он хотел бы верить в то, что сказал Кива.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #кива #время покажет
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