Сирия: Хувейджа Кати после зачистки от «Исламского государства» — видео ФАН

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) снял на видео, как выглядит остров Хувейджа Кати после полной его зачистки от боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

Напомним, после начала операции по освобождению подконтрольных ИГ1 городских кварталов Дейр-эз-Зора, некоторые отряды боевиков с семьями отошли на остров Хувейджа Кати, взяв в плен несколько десятков мирных жителей. По некоторым данным, там они пытались договориться с курдскими вооруженными формированиями «Демократических сил Сирии» (SDF), поддерживаемыми США. Те согласились, но потребовали денег, и радикальные исламисты вынуждены были остаться на острове.

К зачистке массово заминированного Хувейджа Кати, расположенного на реке Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, военнослужащие сирийской армии перешли 7 ноября. Перед началом активных действий силы САА предложили боевикам сдаться, но те ответили отказом.

Одновременно с ликвидацией очагов сопротивления, сирийская армия провела успешную операцию по выводу пленных мирных жителей с Хувейджа Кати на восточный берег Евфрата. По рассказам освобожденных мирных жителей, боевики применяли к ним телесные наказания и не кормили. Пленным приходилось есть траву и листья. Вскоре продукты питания закончились и у боевиков. Из-за этого, а также успешных действий сирийской армии около 250 боевиков согласились сдаться, но наиболее радикальные исламисты продолжили обороняться на острове до последнего.

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Сейчас Хувейджа Кати полностью под контролем правительственных войск, однако саперным подразделениям предстоит еще много работы. Как видно на кадрах, повсюду разбросаны пояса шахидов, заминированы все, пускай и немногочисленные, постройки на острове. Кроме этого, силам САА необходимо будет уничтожить оставшиеся после боевиков боеприпасы, которыми буквально усеян теперь Хувейджа Кати. Также предстоит проверить и довольно развитую систему подземных коммуникаций, которую успели создать боевики. В некоторых «землянках» сирийские военнослужащие находят мертвых боевиков с оружием в руках.

1 Организация запрещена на территории РФ.