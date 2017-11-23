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Сирия: боевики обстреляли электроподстанцию в провинции Даръа
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    Сирия: боевики обстреляли электроподстанцию в провинции Даръа

    17:48  23 Ноября 2017
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    Сирия: боевики обстреляли электроподстанцию в провинции Даръа

    Даръа, 23 ноября. Боевики нарушили режим прекращения огня в районе населенного пункта Хирбет-Газаль провинции Даръа.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, ссылаясь на источник в департаменте электроэнергетики провинции, что неизвестные боевики обстреляли подстанцию, снабжающую энергией населенный пункт Даръа. В результате ракетного обстрела работа объекта была нарушена, в административном центре провинции начались отключения электроснабжения, приостановлена насосная станция в районе Аль-Ашари.

    Отмечается, что в данный момент город Даръа перешел на резервные источники электроснабжения. Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений, вызванных обстрелом со стороны боевиков.

    Сирия: боевики обстреляли электроподстанцию в провинции Даръа

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #обстрел #даръа #подстанция
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