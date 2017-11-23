Сирия: боевики обстреляли электроподстанцию в провинции Даръа

Даръа, 23 ноября. Боевики нарушили режим прекращения огня в районе населенного пункта Хирбет-Газаль провинции Даръа.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, ссылаясь на источник в департаменте электроэнергетики провинции, что неизвестные боевики обстреляли подстанцию, снабжающую энергией населенный пункт Даръа. В результате ракетного обстрела работа объекта была нарушена, в административном центре провинции начались отключения электроснабжения, приостановлена насосная станция в районе Аль-Ашари.

Отмечается, что в данный момент город Даръа перешел на резервные источники электроснабжения. Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений, вызванных обстрелом со стороны боевиков.