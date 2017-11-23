Захарова прокомментировала блокировку ФАН в Google.News

Москва, 23 ноября. Торможение распространения информации категорически недопустимо. Так прокомментировала блокировку Федерального агентства новостей в поисковом сервисе Google.News официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не могу сказать, что у нас есть конкретные оценки, подобные вашим. Видели, что ситуация была урегулирована в кратчайшие сроки. Там Google сказал, что не было технической поддержки, — заявила Захарова, отвечая на вопрос корреспондента ФАН о том, можно ли расценивать блокировку ФАН в Google.News как подготовительный этап стратегии Google по информационной селекции российских СМИ. — Но если это будет повторяться, можно будет говорить о системном отношении Google к российским СМИ».

Захарова подчеркнула, что действия в отношении RT и Sputnik являются «частью большого пазла».

«Если это будет повторяться, можно будет сказать, что это часть цензуры в отношении российских СМИ. Нельзя, категорически недопустимо торможение распространения информации и селективный подход. Это цензура, на другом технологический уровне, но все равно цензура», — сказала представитель МИД РФ.

Напомним, компания Google Incorporated в конце октября на восемь дней заблокировала новости Федерального агентства новостей в публичном поисковом сервисе Google.News без объяснения причин. 4 ноября новости ФАН были разблокированы. Также Google.News вернул доступ к архиву ФАН за период с 2014 по 2017 годы.