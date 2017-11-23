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Захарову удивило заявление Мэттиса о целях США в Сирии
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    Захарову удивило заявление Мэттиса о целях США в Сирии

    17:14  23 Ноября 2017
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    Захарову удивило заявление Мэттиса о целях США в Сирии

    Москва, 23 ноября. Заявления США о целях  американских войск в Сирии могут вызывать лишь удивление. Об этом сказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что войска США не покинут Сирию даже после разгрома ИГ1.

    «США заявляют о том, что их единственная цель непримиримая борьба с террористами. Такие же заявления давались и в ООН. Когда начинаются эти нюансировки, они могут вызывать только удивление», — цитирует Захарову корреспондент Федерального агентства новостей

    Захарову удивило заявление Мэттиса о целях США в Сирии

    Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что страна сохранит военный контингент в Сирии даже после разгрома «Исламского государства», хотя прежде Вашингтон заверял, что борьба с терроризмом является единственной целью, которую он преследует в арабской республике.

    Он также отметил, что американская военная операция в Сирии была санкционирована ООН и осуществляется в  рамках резолюции о борьбе с «Исламским государством»1 (запрещенная в России террористическая группировка). Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя эти заявления, подчеркнул, что в них нет «ни слова правды».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #иг #захарова #мэттис
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