Захарову удивило заявление Мэттиса о целях США в Сирии

Москва, 23 ноября. Заявления США о целях американских войск в Сирии могут вызывать лишь удивление. Об этом сказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что войска США не покинут Сирию даже после разгрома ИГ1.

«США заявляют о том, что их единственная цель непримиримая борьба с террористами. Такие же заявления давались и в ООН. Когда начинаются эти нюансировки, они могут вызывать только удивление», — цитирует Захарову корреспондент Федерального агентства новостей

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что страна сохранит военный контингент в Сирии даже после разгрома «Исламского государства», хотя прежде Вашингтон заверял, что борьба с терроризмом является единственной целью, которую он преследует в арабской республике.

Он также отметил, что американская военная операция в Сирии была санкционирована ООН и осуществляется в рамках резолюции о борьбе с «Исламским государством»1 (запрещенная в России террористическая группировка). Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя эти заявления, подчеркнул, что в них нет «ни слова правды».

1 Организация запрещена на территории РФ.