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Политика
Захарова отреагировала на осквернение памятника Пушкину в Молдавии
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    Захарова отреагировала на осквернение памятника Пушкину в Молдавии

    17:24  23 Ноября 2017
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    Захарова: Непонятно, чем Пушкин не угодил гражданам Молдавии

    Москва, 23 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения о запрете на въезд в Молдавию российской делегации.

    Она напомнила, что журналисты, политологи и представители общественных организаций направлялись в Молдову «для продвижения межрегиональных связей, за которые так ратует молдавская сторона». Действия властей республики, по ее словам, становятся раздражителем отношений, а также ставят под угрозу связи стран в различных отраслях.

    «Логику понять сложно», — заметила Захарова. Прокомментировала спикер МИД РФ и осквернение памятника поэту Александру Сергеевичу Пушкину в молдавском городе Фалешты, признавшись, что не поняла, чем мог «Пушкин не угодил молдавским гражданам».

    Захарова отреагировала на осквернение памятника Пушкину в Молдавии

    Напомним, злоумышленники разрушили верхнюю часть монумента поэту в минувшие выходные. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Российское посольство в Молдавии призвало тщательно расследовать инцидент с осквернением памятника.

    Автор: Герман Парло
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