Захарова отреагировала на осквернение памятника Пушкину в Молдавии

Москва, 23 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения о запрете на въезд в Молдавию российской делегации.

Она напомнила, что журналисты, политологи и представители общественных организаций направлялись в Молдову «для продвижения межрегиональных связей, за которые так ратует молдавская сторона». Действия властей республики, по ее словам, становятся раздражителем отношений, а также ставят под угрозу связи стран в различных отраслях.

«Логику понять сложно», — заметила Захарова. Прокомментировала спикер МИД РФ и осквернение памятника поэту Александру Сергеевичу Пушкину в молдавском городе Фалешты, признавшись, что не поняла, чем мог «Пушкин не угодил молдавским гражданам».

Напомним, злоумышленники разрушили верхнюю часть монумента поэту в минувшие выходные. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Российское посольство в Молдавии призвало тщательно расследовать инцидент с осквернением памятника.