Захарова о действиях США в Сирии: Ведут себя близко к понятию оккупации

Москва, 23 ноября. Армия США находится в Сирийской республике без согласия Дамаска. Как отметили в министерстве иностранных дел Российской Федерации, США в САР ведут себя близко к понятию оккупации.

По словам официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, намерение США не выводить свои войска из САР после победы над террористами вызывает большие вопросы об истинных целях нахождения американских военных в Сирии.

Захарова напомнила, что это подтвердил глава Пентагона Джеймс Мэттис, заявив, что ВС США не покинут Арабскую республику до прогресса в политическом урегулировании.

«Условия в достижении которого, как мы понимаем, США будут определять произвольно», — отметила представитель МИД РФ.

Захарова указала на то, что США в Сирии находятся незаконно с точки зрения международного права, вопреки воле законного правительства Сирии.

«Фактически, ведут себя близко к понятию оккупации», — добавила она.

Как заявлял ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов, усиление военного присутствия США в Сирии незаконно, поскольку оно не было одобрено ни официальным Дамаском, ни Совбезом ООН.

Сегодня председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подчеркнул, что в словах министра обороны США Джеймса Мэттиса об американских войсках в Сирии нет ни слова правды.