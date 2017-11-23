Сталинградский надлом и Кавказский перелом. Колонка Олега Денежки

Именно в эти дни — конец ноября — началась последняя фаза Сталинградской битвы. Нет-нет, замерзающие в городе немецкие солдаты, отражение деблокирующего удара танков фельдмаршала Эриха фон Манштейна, разрушенный воздушный мост транспортной авиации Германа Геринга и, наконец, капитуляция 6-й армии Фридриха Паулюса — все это еще впереди. Просто Сталинградская битва - это не один только Сталинград.

Именуемый историками «перелом в войне» большинство связывают с одним единственным городом. Хотя настоящая победа была одержана совсем в другом месте, но во многом благодаря Сталинградскому котлу и разгрому 6-й полевой армии.

Просто на вопрос надо смотреть шире. В ходе планирования летней военной кампании 1942 года обе стороны ставили амбициозные задачи. Над Москвой по-прежнему нависала угроза. Части группы армии «Центр» прочно удерживала Вяземский плацдарм. Окружение немецких войск и ликвидация плацдарма было задачей номер №1 для советской армии.

Второй по приоритетности задачей был прорыв блокады Ленинграда, стоящего на пороге голодной смерти. Но, несмотря на это, город продолжал оставаться крупным военно-промышленным центром, поставлявшим вооружение и боеприпасы фронту.

Третьей задачей было взятие Харькова с последующим выходом к Киеву. Скажем сразу: ни одна из поставленных задач не была выполнена. И причина в этом точно такая же, как и в 1941 году: советское командование не разгадало замыслов противника. Дело в том, что немцы поставили перед собой ровно одну главную цель, перейдя на остальных участках к активной обороне.

Согласно с директивой №41, подписанной Адольфом Гитлером 5 апреля 1942 года, целью кампании был не город как таковой, а бакинская нефть. Замысел немцев был прост: лобовым ударом взять Кавказкой хребет и выйти к Баку — к нефти, в которой остро нуждался Вермахт с его многочисленными танкам и автомашинами, Люфтваффе и Кригсмарине. Война моторов прожорлива.

Группа армий «Б» Максимилиана фон Вейхса выполняла две второстепенные задачи. Кстати, армия Паулюса была лишь малой частью этой группы войск, просто именно его войска были на острие удара и должны были взять Сталинград. Войска Вейхса прикрывали левый фланг наступавшей на Дон и Кавказ 4-й танковой армии Германа Гота и должны были взять Сталинград. Почему именно этот город на Волге?

Дело в том, что именно Сталинград был основной базой судоходства на Волге. Владение в этой точке обоими берегами полностью парализовало бы сообщение азовско-волжского региона, в том числе и Кавказа с центральными районами России. А ведь бакинская нефть была важным источником топлива, не только для немцев, но для Красной армии.

Стоит упомянуть, еще до начала операции «Барбаросса», когда всем было ясно, что Гитлер уже решил напасть на СССР, и хлипкий договор о ненападении мало кого вводил в заблуждение, в особенности Британию, которая вовсю подталкивала Германию на Восток, британское политическое руководство планировало с началом боевых действий бомбить бакинские нефтяные месторождения. Вот такими были наши будущие союзники.

Я вовсе не умаляю значение Сталинградского котла, а так правильнее называть то, что произошло собственно в этом городе, но понимать эту битву нужно шире. Это не только триумф после разгрома 6-й полевой армии Фридриха Паулюса.

Паулюс был не только настоящим военным аристократом, но и опасным противником. Именно он был автором плана «Барбаросса». И все же его войска были разгромлены, а он стал единственным в мировой истории фельдмаршалом, попавшим в плен.

Кстати, кроме всего прочего, наступление немцев на волжско-донском направлении и бои за город стали самым интернациональным сражением в истории Великой Отечественной войны. Конечно же, РККА изначально была многонациональной армией: русские, украинцы, буряты, грузины, армяне. В общем, все национальности бескрайнего СССР — от Буга до Тихого океана. Но все они были гражданами одной страны.

Напротив, со стороны Германии выступали их европейские союзники. Только среди убитых насчитывается около 300 тысяч итальянцев, румын, венгров и хорват. А это почти половина от общих потерь немецкой стороны. Это к вопросу о том, с кем пришлось воевать СССР.

Кстати, одним из результатов сталинградской катастрофы стал фактический выход из активных боевых действий Италии после тяжелых потерь понесенных 8-й итальянской армией Итало Гарибольди. И дело не в итальянском политическом руководстве. Бенито Муссолини еще верил, что получит свой кусок пирога от похода на Восток.

Итальянские солдаты и офицеры, поняв, с каким врагом они имеют дело, резко охладели (буквально, замерзая в донских степях) к войне на восточном фронте. Русские снег и мороз — это не мягкий климат Италии и не пески Северной Африки.

Второй результат: почти полное уничтожение транспортной авиации немцев, пытавшихся установить «воздушный мост» с осажденной армией. До конца войны Геринг, обещавший Гитлеру спасти осажденных, так и не смог восстановить численность транспортных самолетов.

Главным же результатом стало вынужденное отступление немецких войск на Кавказе, хотя резервов РККА там не имела, то есть не имела наступательного потенциала. И именно тут наступил перелом в войне. Но наступил он благодаря тому, что немецкие войска были разгромлены в Сталинграде.

Поэтому бои за город стали символом будущей победы, символом надежды. О Сталинграде писали все западные газеты, слово Сталинград шептали пленные в немецких концлагерях, угнетенные неудачами 1942 года. Советские бойцы воспрянули духом.

В честь этой победы британцы даже подарили СССР Меч Сталинграда — наградной церемониальный меч, украшенный драгоценными металлами и камнями. Он был выкован по специальному указу короля Великобритании Георга VI в знак восхищения британского народа мужеством, проявленным советскими защитниками Сталинграда во время битвы за город.

Кстати, военными историками упорство Гитлера, требовавшего удержать город любой ценой, выдается как самодурство. Но это не так. Пока солдаты Паулюса умирали в Сталинграде, сковывая советские войска и не позволяя перебросить их на Кавказ, немецкие войска имели возможность наступать на Баку. Именно этого требовал от Паулюса Гитлер и в разумной логике ему не откажешь. Замершие солдаты 6-й полевой армии спасли немецкие войска группы армий Гота.

Но Сталинград спас Баку. И именно это был перелом в войне.