«Спящую красавицу» обвинили в пропаганде изнасилований

Лондон, 23 ноября. Жительница Великобритании нашла в сказке «Спящая красавица» пропаганду изнасилований и потребовала убрать это произведение из школьной программы.

В частности, возмущение жительницы британского города Нортамберленд-Парк вызвала сцена, в которой принц целует спящую принцессу в губы, не спросив, согласна ли она на это.

«Я считаю, что в сказке есть проблемы с презентацией сексуального поведения и согласия. Мне кажется, такое поведение недопустимо в наше время», — цитирует британку Metro.

По словам женщины, младшие школьники все воспринимают всерьез, а отвечать на вопросы о сексе она пока не готова.

Британка считает, что сказу можно включить в программу для старших школьников, которые смогут поговорить о культуре согласия и чувствах принцессы.