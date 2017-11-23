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«Спящую красавицу» обвинили в пропаганде изнасилований
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    «Спящую красавицу» обвинили в пропаганде изнасилований

    17:02  23 Ноября 2017
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    «Спящую красавицу» обвинили в пропаганде изнасилований

    Лондон, 23 ноября. Жительница Великобритании нашла в сказке «Спящая красавица» пропаганду изнасилований и потребовала убрать это произведение из школьной программы.

    В частности, возмущение жительницы британского города Нортамберленд-Парк вызвала сцена, в которой принц целует спящую принцессу в губы, не спросив, согласна ли она на это.

    «Я считаю, что в сказке есть проблемы с презентацией сексуального поведения и согласия. Мне кажется, такое поведение недопустимо в наше время», — цитирует британку Metro.

    По словам женщины, младшие школьники все воспринимают всерьез, а отвечать на вопросы о сексе она пока не готова.

    Британка считает, что сказу можно включить в программу для старших школьников, которые смогут поговорить о культуре согласия и чувствах принцессы.

     

    Автор: Алексей Громов
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