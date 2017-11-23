Самолеты-разведчики ВКС РФ провели тренировки над Японским морем

Москва, 23 ноября. Экипажи ВКС РФ на самолетах-разведчиках Су-24МР выполнили учебные задачи над акваторией Японского моря.

Пресс-служба министерства обороны России сообщает, что авиационная часть объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированная в Приморском крае, провела летно-тактические учения с применением самолетов-разведчиков Су-24МР.

В ходе тренировки пилоты отработали полеты над Японским морем на максимально допустимый радиус действия и выполнили ряд специальных разведывательных задач. Отмечается, что летно-тактические учения проходили во взаимодействии с кораблями Тихоокеанского флота, а также наземными силами противовоздушной обороны ТОФ.