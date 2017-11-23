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Самолеты-разведчики ВКС РФ провели тренировки над Японским морем
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    Самолеты-разведчики ВКС РФ провели тренировки над Японским морем

    17:12  23 Ноября 2017
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    Самолеты-разведчики ВКС РФ провели тренировки над Японским морем

    Москва, 23 ноября. Экипажи ВКС РФ на самолетах-разведчиках Су-24МР выполнили учебные задачи над акваторией Японского моря.

    Пресс-служба министерства обороны России сообщает, что авиационная часть объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированная в Приморском крае, провела летно-тактические учения с применением самолетов-разведчиков Су-24МР.

    В ходе тренировки пилоты отработали полеты над Японским морем на максимально допустимый радиус действия и выполнили ряд специальных разведывательных задач. Отмечается, что летно-тактические учения проходили во взаимодействии с кораблями Тихоокеанского флота, а также наземными силами противовоздушной обороны ТОФ.

    Самолеты-разведчики ВКС РФ провели тренировки над Японским морем

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #тоф #приморье #су-24мр
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