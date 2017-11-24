Сирия на грани полураспада: США хотят создать новый орган власти на севере Сирии

Согласно утверждению журналистов из Washington Post со ссылкой на источники, Пентагон собирается сохранить военное присутствие в Сирии и после окончательного разгрома ИГИЛ1 (Террористическая организация, запрещена в РФ). Как сообщает издание, ссылаясь на неназванных чиновников, США хотят продлить присутствие своих вооруженных сил на территории Сирийской Арабской Республики, а также собираются в дальнейшем поддерживать курдско-арабские «Сирийские Демокрастические силы» (СДС).

Представители Вашингтона в беседе с журналистами издания отметили, что потенциальный вывод американского контингента фактически станет окончательным гарантом «политического выживания Башара Асада», а также ознаменует «победу Ирана», чего США постараются не допустить.

Одним из методов препятствия Башару Асаду и Хасану Роухани станет поддержка курдских формирований, поскольку, по мнению собеседников WP, независимая от Дамаска местная власть северной Сирии заставит правительство арабской республики пойти на уступки во время нового раунда женевских переговоров.

Само собой, что у США есть огромный задел на будущую поддержку сирийских курдов, которые вынашивают планы о независимом Курдистане. Несколько военных баз на территории, подконтрольной СДС, позволят беспрепятственно перебрасывать ресурсы и бойцов для курдской автономии.

И это не может не волновать лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Республика на официальном уровне считает большую часть курдских партий и формирований террористическими организациями. Недавно Анкара разразилась гневными комментариями касаемо поддержки курдов американцами. Препятствовать авиаснабжению курдов американцами Турция не может – зенитные системы турецких вооруженных сил произведены в США, и стоит им развернуться – Пентагон об этом узнает. Очевидно, что именно с этим связан неподдельный интерес Эрдогана к российским зенитно-ракетным системам С-400.

Однако директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Международного института новейших государств Станислав Тарасов считает, что новости о военном присутствии не стоит воспринимать всерьёз. По его мнению сейчас идут массовые вбросы:

«Иран хочет сохранить присутствие, говорят о российском присутствии, американском присутствии. Но, нужно, как говорят дипломаты, смотреть на документы. В Дананге был подписан документ с заявлением России и США о сохранении территориальной целостности Сирии – это первая, принципиальная позиция. И второй момент – состоялся саммит в Сочи трёх президентов, России, Турции и Ирана, которые подтвердили этот принцип».

Также эксперт подчеркивает, что немаловажную роль имеет российская дипломатия, которая играет не только в альянсе с Турцией и Ираном, но и приглашает к диалогу США и других западных партнёров. По мнению Тарасова, форматы договоров перетекают один в другой:

«Астанинский процесс начинает выходить на дорогу женевского процесса, где должны будут представлены все стороны, включая группировки в Сирии, где будет предусматриваться вопрос об урегулировании»

По словам эксперта, поведение российской дипломатии и президента РФ демонстрирует, что они не замыкаются на взаимодействии с Турцией и Ираном, и подключают к процессу западных партнёров, прежде всего США. Вместе с тем, по мнению Станислава Тарасова, грядущий Конгресс национального диалога в Сирии, если пройдёт без эксцессов, позволит снизить градус напряжения в регионе в целом:

«Военного противостояния пока не видно. Начинается новый тур борьбы. Речь идёт об устройстве административно-территориальном устройстве Сирии, как она будет обустраиваться и так далее. По крайней мере, территориальная целостность декларативно заявлена, а дальше уже будет вопрос группировок. Курды будут драться за автономию, а у них за плечами американцы. Турки будут выступать против. И ситуацию нужно будет рассматривать комплексно. Если говорить более серьёзно, то речь идёт о будущем миропорядке на Ближнем Востоке, и каким он будет, никто пока не знает».

1 Организация запрещена на территории РФ.