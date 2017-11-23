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Сирия сегодня: глава Судана отметил заслуги России в САР, САА перебрасывает подкрепление в Дейр-эз-Зор
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    Сирия сегодня: глава Судана отметил заслуги России в САР, САА перебрасывает подкрепление в Дейр-эз-Зор

    17:06  23 Ноября 2017
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    Ту-22М3 ВКС РФ

    Сирия, 23 ноября. Сирия была бы потеряна без усилий России, считает президент Судана. Правительственная армия САР перебрасывает подкрепление из Хасаки в Дейр-эз-Зор. Россия готова к диалогу по созданию нового механизма ООН-ОЗХО. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Президент Судана отметил заслуги России

    Сирийская арабская республика была бы полностью потеряна без тех усилий, которые проявила Российская Федерация, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Судана Омар аль-Башир.

    При этом лидер африканской страны подчеркнул, что происходящее с Сирией — ни что иное, как результат вмешательства Вашингтона.

    «Мы считаем, то, что сейчас происходит в Сирии, — также причина американского вмешательства. Считаем, что если бы не российское вмешательство в ситуацию в Сирии, то эта страна была бы утеряна», — заявил аль-Башир.

    Омар аль-Башир во время встречи с Владимиром Путиным

    Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской арабской республике продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

    Дамаск перебрасывает подкрепление в Дейр-эз-Зор

    Около 160 военнослужащих правительственной армии Сирии вышли из провинции Хасака и взяли путь на восток Дейр-эз-Зора.

    По данным военных источников, переброска армейских подразделений стала необходимостью, так как в провинции Дейр-эз-Зор продолжаются ожесточенные столкновения с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство1». Свежие подразделения САА прибывают из провинции Хасака, где сохраняется относительно стабильная обстановка.

    Армия Сирии

    Пополнение должно оказать активную поддержку подразделениям, которые в настоящее время ведут наступление на позиции радикальных исламистов в районе между населенными пунктами Аль-Меядин и Абу-Кемаль. Подкрепление поможет бойцам, находящимся на передовой создать новый «котел» для террористов. Ранее сообщалось, что большое количество радикалов эвакуировалось на восточный берег Евфрата и попыталось бежать в Ирак.

    Москва готова к созданию нового механизма ОЗХО

    Россия готова к началу конструктивного диалога в Совете Безопасности ООН по созданию нового механизма ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения боевых отравляющих веществ в Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Химоружие

    «На данном этапе речь могла бы идти только о создании качественно новой структуры, которая при осуществлении следственных действий неукоснительно бы руководствовалась правилами и процедурами, определенными конвенциями запрещения химического оружия», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства России.

    Она также отметила, что новому механизму пришлось бы поработать и над уже допущенными ошибками, а именно провести дополнительные расследования по меньшей мере двух инцидентов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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