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Курды в Ираке опасаются потери новых территорий
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    Курды в Ираке опасаются потери новых территорий

    16:58  23 Ноября 2017
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    Курды в Ираке опасаются потери новых территорий

    Эрбиль, 23 ноября. Премьер-министр курдской автономии Нечирван Барзани заявил, что Ирак требует от Курдистана слишком многого.

    В своем обращении Барзани отметил, что курдские силы пешмерга добровольно покинули район плотины Мосула, территорию Рабии, а также другие районы провинции Ниневия. Премьер подчеркнул, что курдские ополченцы ушли из Зуммара и Синджара. Пешмерга нет в Туз-Хурмату, однако Багдад требует от Эрбиля покинуть погранпереход Пешхабут (Фишхабур) и полной передачи Ираку провинции Киркук.

    Эксперты сообщают, что Киркук был главной целью Багдада во время нападения армии Ирака на спорные с курдами территории. Данная провинция содержит до 60 процентов всех запасов нефти страны. Сейчас власти Багдада требуют от Эрбиля возвращения Курдистана к границам 2003 года (при правлении Саддама).

    Курды в Ираке опасаются потери новых территорий

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #нечирван барзани #киркук
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