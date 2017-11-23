Курды в Ираке опасаются потери новых территорий

Эрбиль, 23 ноября. Премьер-министр курдской автономии Нечирван Барзани заявил, что Ирак требует от Курдистана слишком многого.

В своем обращении Барзани отметил, что курдские силы пешмерга добровольно покинули район плотины Мосула, территорию Рабии, а также другие районы провинции Ниневия. Премьер подчеркнул, что курдские ополченцы ушли из Зуммара и Синджара. Пешмерга нет в Туз-Хурмату, однако Багдад требует от Эрбиля покинуть погранпереход Пешхабут (Фишхабур) и полной передачи Ираку провинции Киркук.

Эксперты сообщают, что Киркук был главной целью Багдада во время нападения армии Ирака на спорные с курдами территории. Данная провинция содержит до 60 процентов всех запасов нефти страны. Сейчас власти Багдада требуют от Эрбиля возвращения Курдистана к границам 2003 года (при правлении Саддама).