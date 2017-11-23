Герасимов заявил о возможном сокращении группировки ВС РФ в Сирии

Москва, 23 ноября. Военная группировка РФ в Сирии может быть сокращена. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Ну, наверно, будет», — приводит РИА Новости ответ Герасимова на вопрос о том, нужно ли ожидать сокращения военной группировки РФ в Сирии в ближайшее время.

Глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ отметил, что если сокращение произойдет, то это будет сделано с учетом договоренности лидеров России, Ирана и Турции, обсуждавших сирийскую проблематику на саммите в Сочи 22 ноября.

Напомним, Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам общения в Сочи в среду приняли заявление, в котором в том числе призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии, начатый в рамках астанинского процесса, а также подтвердили наращивание сотрудничества для окончательного уничтожения террористов на территории ближневосточного государства.

Кроме того, в рамках саммита президент России Владимир Путин поделился с коллегами намерениями президента Сирии Башара Асада провести конституционную реформу и выборы.