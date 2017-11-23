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Герасимов заявил о возможном сокращении группировки ВС РФ в Сирии
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    Герасимов заявил о возможном сокращении группировки ВС РФ в Сирии

    16:42  23 Ноября 2017  /обновлено: 16:58  23 Ноября 2017
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    Герасимов заявил о возможном сокращении группировки ВС РФ в Сирии

    Москва, 23 ноября. Военная группировка РФ в Сирии может быть сокращена. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    «Ну, наверно, будет», — приводит РИА Новости ответ Герасимова на вопрос о том, нужно ли ожидать сокращения военной группировки РФ в Сирии в ближайшее время.

    Глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ отметил, что если сокращение произойдет, то это будет сделано с учетом договоренности лидеров России, Ирана и Турции, обсуждавших сирийскую проблематику на саммите в Сочи 22 ноября.

    Напомним, Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам общения в Сочи в среду приняли заявление, в котором в том числе призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии, начатый в рамках астанинского процесса, а также подтвердили наращивание сотрудничества для окончательного уничтожения террористов на территории ближневосточного государства. 

    Кроме того, в рамках саммита президент России Владимир Путин поделился с коллегами намерениями президента Сирии Башара Асада провести конституционную реформу и выборы. 

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #герасимов #сокращение #генштаб вс рф
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