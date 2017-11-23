Пушков объяснил, как «парень без скафандра» попал на лунные снимки НАСА

Москва, 23 ноября. Появление человека без скафандра на старых снимках НАСА во время высадки американского астронавта на Луну лишний раз доказывает версию о том, что миссия «Аполлона-11» в 1969 году была фальсификацией. Об этом в четверг заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Луна», где флаг колышется на ветру, почва серая, а не бурая (как на деле), и на небе ни одной звезды. Парень без скафандра — из той же оперы», — пишет он в Twitter.

Ранее сообщалось, что сторонники конспирологических версий, изучая снимки 1972 года, заметили силуэт человека без скафандра в отражении шлема американского астронавта на Луне. НАСА пока никак не комментирует ситуацию.



Предположения, что американцы сфабриковали высадку на Луну, высказывались и ранее. Поводом для сомнений послужил колеблющийся флаг, установленный на поверхности естественного спутника Земли. Флаг никак не мог колыхаться в условиях отсутствия атмосферы.