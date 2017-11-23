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Россия направила в Госдеп ноту из-за американской «прописки» сайта «Миротворец»
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    Россия направила в Госдеп ноту из-за американской «прописки» сайта «Миротворец»

    18:05  23 Ноября 2017
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    Россия направила США ноту с требованием закрыть «Миротворец» — Захарова

    Москва, 23 ноября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ведомство направило в Госдепартамент США ноту в связи с переездом украинского сайта «Миротворец» на американские сервера. 

    В МИД России считают, что в мире «происходит информационная селекция». По словам представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, украинский сайт «Миротворец» сменил сервера на американские. Здесь продолжают публиковать данные журналистов, освещающих события в Донбассе.

    «Мы передали ноту в Госдеп США с характеристиками портала «Миротворец», в этом документе содержится требование отказать им в американской прописке, так как от деятельности этого так называемого миротворческого сайта пострадал уже не один журналист, — пояснила дипломат, ее слова передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

    Ответа Вашингтона на обращение Москвы не поступало, добавила Захарова. Она подчеркнула, что МИД РФ будет держать вопрос на контроле. Напомним, что в черный список «Миротворца» входят многие российские деятели культуры, журналисты. С критикой ресурса выступили страны «Большой семерки» за распространение персональной информации. 

    Россия направила США ноту с требованием закрыть «Миротворец» — Захарова

    Автор: Герман Парло
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    #сша #захарова #мид рф #миротворец
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