Захарова: США оскорбили память жертв голода в СССР словами о «геноциде» украинцев

Москва, 23 ноября. Спикер МИД РФ Мария Захарова считает циничной спекуляцией заявления Госдепа США о жертвах голода 30-х годов на Украине.

В частности, в Госдепартаменте заявили, что миллионы украинцев «умерли от голода в начале 1930-х годов в результате жестокой политики советской эпохи при Сталине». «Соединенные Штаты поддерживают народ Украины, когда мы вспоминаем эту трагедию, созданную Советским Союзом, и осуждаем попытки отрицать ее как исторический факт», — подчеркнули в ведомстве.

Украинскией МИД в свою очередь выпустил заявление о том, что голод на Украине 1932-1933 годов признан геноцидом украинского народа на парламентском уровне в 14 странах мира.

В ответ Мария Захарова заявила, что трактовка «геноцид», которую использует Киев в своих заявлениях о голодоморе носит антиисторический характер, а цель его одна — поднять раздор между народами России и Украины.

«Помимо Украины голод охватил Беларусь, Казахстан, Поволжье, Урал. Погибли миллионы людей. Это общая трагедия, крупнейшая катастрофа на территории СССР», — заявила дипломат, подчеркнув, что заявления Госдепа являются «циничной спекуляцией на памяти миллионов жертв».