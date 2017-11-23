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Захарова: США оскорбили память жертв голода в СССР словами о «геноциде» украинцев
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    Захарова: США оскорбили память жертв голода в СССР словами о «геноциде» украинцев

    16:58  23 Ноября 2017
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    Захарова: США оскорбили память жертв голода в СССР словами о «геноциде» украинцев

    Москва, 23 ноября. Спикер МИД РФ Мария Захарова считает циничной спекуляцией заявления Госдепа США о жертвах голода 30-х годов на Украине.

    В частности, в Госдепартаменте заявили, что миллионы украинцев «умерли от голода в начале 1930-х годов в результате жестокой политики советской эпохи при Сталине». «Соединенные Штаты поддерживают народ Украины, когда мы вспоминаем эту трагедию, созданную Советским Союзом, и осуждаем попытки отрицать ее как исторический факт», — подчеркнули в ведомстве.

    Украинскией МИД  в свою очередь выпустил заявление о том, что голод на Украине 1932-1933 годов признан геноцидом украинского народа на парламентском уровне в 14 странах мира.

    В ответ Мария Захарова заявила, что трактовка «геноцид», которую использует Киев в своих заявлениях о голодоморе носит антиисторический характер, а цель его одна — поднять раздор между народами России и Украины.

    «Помимо Украины голод охватил Беларусь, Казахстан, Поволжье, Урал. Погибли миллионы людей. Это общая трагедия,  крупнейшая катастрофа на территории СССР», — заявила дипломат, подчеркнув, что заявления Госдепа являются «циничной спекуляцией на памяти миллионов жертв».

    «В Вашингтоне словами, что голод был направлен против украинцев, оскорбили память погибших»,  — добавила Захарова, призвав США более внимательно изучать исторические данные.

    Автор: Герман Парло
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    #россия #сша #украина #захарова #голодомор
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