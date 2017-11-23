МИД РФ обвинил Google в дискриминации российских СМИ

Москва, 23 ноября. Google применяет в отношении российских СМИ RT и Sputnik искусственное ранжирование, чтобы понизить их в выдаче поисковика, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает с брифинга корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова рассказала о том, что Google проводит работу по понижению новостей RT и Sputnik в выдаче поисковика. Это подтвердил председатель совета директоров холдинга Alphabet.

«Такое искусственное ранжирование, дерангинг — это прямая цензура и нарушение принципа свободы слова», — заметила Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что такие действия бьют по здоровой конкуренции в СМИ.

«Если в очередной раз мы услышим, что речь идет о частных компаниях, я всем советую внимательно послушать жесткое видео, жесткий допрос конгрессменов США представителей Google, Facebook и Twitter, — пояснила дипломат. — Вы поймете, как принимались эти решения».

Она также отметила, что в Google опровергли дерангинг.