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МИД РФ обвинил Google в дискриминации российских СМИ
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    МИД РФ обвинил Google в дискриминации российских СМИ

    17:07  23 Ноября 2017
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    МИД РФ обвинил Google в дискриминации российских СМИ

    Москва, 23 ноября. Google применяет в отношении российских СМИ RT и Sputnik искусственное ранжирование, чтобы понизить их в выдаче поисковика, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает с брифинга корреспондент Федерального агентства новостей.

    Захарова рассказала о том, что Google проводит работу по понижению новостей RT и Sputnik в выдаче поисковика. Это подтвердил председатель совета директоров холдинга Alphabet.

    «Такое искусственное ранжирование, дерангинг — это прямая цензура и нарушение принципа свободы слова», — заметила Захарова.

    Представитель МИД РФ подчеркнула, что такие действия бьют по здоровой конкуренции в СМИ.

    «Если в очередной раз мы услышим, что речь идет о частных компаниях, я всем советую внимательно послушать жесткое видео, жесткий допрос конгрессменов США представителей Google, Facebook и Twitter, — пояснила дипломат. — Вы поймете, как принимались эти решения».

    МИД РФ обвинил Google в дискриминации российских СМИ

    Она также отметила, что в Google опровергли дерангинг.

    «Похоже на игру в хорошего и плохого полицейского, — констатировала Захарова. — Выводы делайте сами. Происходит информационная селекция».

    Автор: Герман Парло
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    #захарова #google #rt #сми #sputnik #дерангинг
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