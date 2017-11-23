Дейр-эз-Зор: ВВС США разрушили часть моста Аль-Ашара через Евфрат

Дейр-эз-Зор, 23 ноября. Авиация западной коалиции нанесла очередной удар по гражданскому объекту в Сирии.

Местные источники сообщают, что ВВС международной коалиции во главе с США атаковали мост через реку Евфрат в населенном пункте Аль-Ашара к юго-востоку от Аль-Меядина. Данный район в настоящий момент контролируют проамериканский оппозиционный альянс «Сирийские демократические силы» (SDF). Сведений о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Отмечается, что авиаудар полностью разрушил один из пролетов моста. Движение по нему без специальных восстановительных работ невозможно. Двумя месяцами ранее американские летчики уже бомбили этого объект и сумели серьезно его повредить. Однако местным жителям все же удалось восстановить мост. С новыми повреждениями кустарными методами не справиться.