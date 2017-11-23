Медведь украл у охотника два ружья в сибирской тайге

Иркутск, 23 ноября. Медведь украл из избушки охотника два ружья в Усть-Илимском районе Иркутской области, говорится в сообщении регионального управления МВД.

Согласно приведенным данным, в полицию обратился 57-летний охотник-промысловик. По его словам, 16 ноября он обходил свои угодья, расположенные в труднодоступной таежной местности, и остановился в одном из зимовий. Промысловик направился за водой, оставив в избушке все вещи. Вернувшись, он увидел силуэт медведя в зимовье. В результате охотник на несколько часов спрятался в лесу, чтобы избежать встречи с диким животным. По прошествии нескольких часов он зашел в жилище и обнаружил пропажу мешка из-под рыбы, в котором находились два ружья «Вепрь» и «ИЖ»

Несколько дней он пытался своими силами найти пропавшее оружие, но не смог. Тогда он подал заявление в полицию. Стражи порядка не смогли выследить медведя, так как с тех пор прошел снегопад.

Отмечается, что в отношении промысловика возбуждено административное производство по ч. 4 ст. 20.8 КоАП России, что предусматривает лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до одного года, а также наложение штрафа, сообщает АиФ.

Напомним, несколько дней назад полицейские Ямала обнаружили человеческие останки в берлоге медведя.