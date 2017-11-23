Оказавшийся в базе «Миротворца» сын Высоцкого готов снова выступить в Крыму

Российский кинорежиссер и сценарист Никита Высоцкий, сын легендарного советского поэта, исполнителя и актера Владимира Высоцкого, оказался в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец». По словам авторов сайта, Высоцкий был внесен в базу за посещение Крыма, они расценивают это как «незаконное» пересечение границы Украины.

Никита Высоцкий в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал эту новость.

«Я не совсем понимаю, что это значит, но этого следовало ожидать. Я что-то подобное слышал, что в эту базу вносят всех, кто ездит в Крым с выступлениями», — сказал Высоцкий.

Отвечая на вопрос, планирует ли он и в будущем выступать в Крыму, режиссер ответил утвердительно.

«Если позовут, то почему бы и нет», — заключил Никита Высоцкий.

Напомним, ранее в базе «Миротворца» оказались российский режиссер Федор Бондарчук и известный российский ведущий и журналист Артем Шейнин.

«Миротворец» регулярно публикует личную информацию журналистов, посещавших Донбасс, а также ополченцев ДНР и ЛНР. По мнению авторов сайта, эти люди являются «изменниками родины».

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, за присоединение к РФ проголосовало абсолютное большинство крымчан.