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Украина
Киевский социолог рассказал в эфире российского ТВ о «перекодировании» украинцев
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    Киевский социолог рассказал в эфире российского ТВ о «перекодировании» украинцев

    17:36  23 Ноября 2017
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    Украинский социолог рассказал на российском ТВ, как Киев вытравливает историческую память

    Одной из тем обсуждения в эфире программы «Время покажет» на Первом канале стало предложение молодого украинского историка либо снести, либо серьезно видоизменить памятники, которые являются символами Победы в Великой Отечественной войне. Автор идеи предложил чуть ли не насильно насаждать новый символ памяти о Второй мировой войне — красный мак. Историк, выступление которого показали на большом экране, предложил не прислушиваться к мнению тех, кто будет против, а действовать, как во время декоммунизации — по принципу «бери и делай».

    Показывая этот сюжет, ведущие обратили внимание, что на Украине на государственном уровне считают началом войны не 22 июня 1941 года, а 1 сентября 1939 года — официальную дату начала Второй мировой войны.

    Предложение киевского историка вызвало резкое отторжение у украинской журналистки Янины Соколовской, которая, по ее словам, решительно против того, чтобы сносить, переименовывать, ретушировать или как-то видоизменять советские памятники, посвященные Победе.

    «Памятник героям Великой Отечественной — это памятник моим дедам, и я решительно против того, чтобы его трогали», — отметила Соколовская.

    Соколовская добавила, что таких, как она, среди украинцев большинство.

    Не стоит представлять всю Украину «этими уродами»

    Ведущий — российский журналист Артем Шейнин — выдвинул свою версию относительно того, почему на Украине на смену георгиевской ленточке пришел красный мак. По словам Шейнина, красный мак — это не символ победы, а символ скорби.

    «А народу нужны победы, — отметил журналист. — И, навязывая Украине мак, Запад как бы переводит украинцев из компании победителей в группу скорби, то есть, у украинцев сегодня отнимают Победу, вынимая часть их менталитета. Я прав?»

    «Нет, вы не правы», — возразил Шейнину украинский политолог и социолог Евгений Копатько, который был вынужден уехать в Россию из-за поступавших угроз.

    «Раскодирование на Украине уже произошло, это свершившийся факт, — заявил Копатько. — Это раскодирование началось еще в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Этот код уже тогда стали пытаться отобрать. Другие учебники, другие взгляды…. А сейчас раскодирование и перекодирование уже произошло окончательно».

    По словам Шейнина, красный мак — это не символ победы, а символ скорби

    По словам Копатько, сейчас у украинцев уже как бы другая «историческая память», а прошлое из них окончательно «вытравили».

    «Эти люди [которые стоят во главе Украины] просто обслуживают «новую историю». Они сумели это сделать с целым народом [вытравить историческую память], не получив сопротивления. Эти люди не уважают свою историю, они презирают прошлое», — отметил социолог.

    «То есть, Украину мы потеряли?» — спросил Артем Шейнин.

    «Да, и уже давно», — констатировал Евгений Копатько.

    Впрочем, по мнению телезрителей, которые реагировали на дискуссию через Twitter программы, еще не все потеряно.

    «Победы отобрать невозможно — они часть нашей общей истории», — в частности, написал пользователь по имени Александр.

    «Нашу победу у нас не отнять», — поддержал эту позицию Сергей Рябинин.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #копатько #время покажет
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