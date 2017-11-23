Васильева прокомментировала успехи российских вузов в рейтинге БРИКС

Москва, 23 ноября. Российские вузы продолжают укреплять свои позиции в мировом образовательном пространстве, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

25 российский вузов попали в 100 лучших высших учебных заведений стран БРИКС по версии QS. Для сравнения, в прошлом году в сотню лучших попали лишь 19 российских учебных заведений.

«Отрадно отметить, что отечественная высшая школа обретает все более весомые позиции в мировом образовательном пространстве, обращая на себя активное внимание как со стороны студенческого и научного сообщества, так и со стороны ведущих западных рейтинговых агентств», — констатировала глава ведомства, передает ТАСС.

Всего в этот список попали 68 вузов России. 10 российских учебных заведений попали при этом в топ-50. Московский государственный университет занял пятое место в списке лучших. Первые четыре места достались китайским вузам.