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Васильева прокомментировала успехи российских вузов в рейтинге БРИКС
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    Васильева прокомментировала успехи российских вузов в рейтинге БРИКС

    17:13  23 Ноября 2017
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    Васильева прокомментировала успехи российских вузов в рейтинге БРИКС

    Москва, 23 ноября. Российские вузы продолжают укреплять свои позиции в мировом образовательном пространстве, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

    25 российский вузов попали в 100 лучших высших учебных заведений стран БРИКС по версии QS. Для сравнения, в прошлом году в сотню лучших попали лишь 19 российских учебных заведений.

    «Отрадно отметить, что отечественная высшая школа обретает все более весомые позиции в мировом образовательном пространстве, обращая на себя активное внимание как со стороны студенческого и научного сообщества, так и со стороны ведущих западных рейтинговых агентств», — констатировала глава ведомства, передает ТАСС.

    Васильева прокомментировала успехи российских вузов в рейтинге БРИКС

    Всего в этот список попали 68 вузов России. 10 российских учебных заведений попали при этом в топ-50. Московский государственный университет занял пятое место в списке лучших. Первые четыре места достались китайским вузам.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #васильева #брикс #рейтинг #вузы
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