Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
ВМС Аргентины сообщили о мощном взрыве в зоне исчезновения подлодки San Juan
Технологии
В России отзывают 72 машины Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008
Следующая Новость
Срочная новость
Сирия: Су-24 ВКС РФ с «Хмеймима» нанесли точечные удары по объектам ИГ
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В России отзывают 72 машины Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008

    16:44  23 Ноября 2017
    322

    В России отзывают 72 машины Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008

    Москва, 23 ноября. Российский дистрибьютор Citroen и Peugeot — ООО «Пежо Ситроен Рус» — отзывает 72 автомобиля Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008 в РФ. Причина — проблема с багажной дверью, сообщает пресс-служба Росстандарта.

    «Причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность амортизаторов багажной двери, которая может препятствовать удержанию должным образом двери багажного отделения в открытом положении», — говорится в тексте.

    На всех автомобилях будет проведена замена амортизаторов двери багажного отделения. Владельцы попавших под отзыв Citroen и Peugeot получат уведомление о ремонте по телефону или e-mail.

    В России отзывают 72 машины Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008

    Все ремонтные работы в сервисном центре будут проведены бесплатно.

    Ранее сообщалось, что Volkswagen отзывает в РФ 117 кроссоверов Skoda Yeti. Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве кроссоверов Skoda Yeti, реализованных в 2017. 

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #авто #peugeot #citroen
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть