В России отзывают 72 машины Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008

Москва, 23 ноября. Российский дистрибьютор Citroen и Peugeot — ООО «Пежо Ситроен Рус» — отзывает 72 автомобиля Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008 в РФ. Причина — проблема с багажной дверью, сообщает пресс-служба Росстандарта.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность амортизаторов багажной двери, которая может препятствовать удержанию должным образом двери багажного отделения в открытом положении», — говорится в тексте.

На всех автомобилях будет проведена замена амортизаторов двери багажного отделения. Владельцы попавших под отзыв Citroen и Peugeot получат уведомление о ремонте по телефону или e-mail.

Все ремонтные работы в сервисном центре будут проведены бесплатно.

Ранее сообщалось, что Volkswagen отзывает в РФ 117 кроссоверов Skoda Yeti. Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве кроссоверов Skoda Yeti, реализованных в 2017.