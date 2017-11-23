МИД РФ отреагировал на приговор генералу Младичу
Москва, 23 ноября. В МИД России прокомментировали вынесение пожизненного приговора командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу, подчеркнув, что этот шаг является продолжением политизированной и предвзятой линии Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что приговор Ратко Младичу «является продолжением политизированной и предвзятой линии, которая изначально доминировала в работе МТБЮ».
«Антисербская трактовка событий раз за разом подрывает процесс установления взаимного доверия на Балканах. Трибунал объективно не справился с оценкой событий», — подчеркнула дипломат.
Захарова также добавила, что МТБЮ не учитывает действия Североатлантического альянса, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения.
«Трибунал не учитывает противоправность действий НАТО на Балканах. Эти действия привели к масштабным жертвам, на Западе никто за эти варварские действия не ответил», — резюмировала представитель дипведомства.