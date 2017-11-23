МИД РФ отреагировал на приговор генералу Младичу

Москва, 23 ноября. В МИД России прокомментировали вынесение пожизненного приговора командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу, подчеркнув, что этот шаг является продолжением политизированной и предвзятой линии Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что приговор Ратко Младичу «является продолжением политизированной и предвзятой линии, которая изначально доминировала в работе МТБЮ».

«Антисербская трактовка событий раз за разом подрывает процесс установления взаимного доверия на Балканах. Трибунал объективно не справился с оценкой событий», — подчеркнула дипломат.

Захарова также добавила, что МТБЮ не учитывает действия Североатлантического альянса, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения.