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МИД РФ отреагировал на приговор генералу Младичу
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    МИД РФ отреагировал на приговор генералу Младичу

    16:34  23 Ноября 2017
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    МИД РФ отреагировал на приговор генералу Младичу

    Москва, 23 ноября. В МИД России прокомментировали вынесение пожизненного приговора командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу, подчеркнув, что этот шаг является продолжением политизированной и предвзятой линии Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

    Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что приговор Ратко Младичу «является продолжением политизированной и предвзятой линии, которая изначально доминировала в работе МТБЮ».

    «Антисербская трактовка событий раз за разом подрывает процесс установления взаимного доверия на Балканах. Трибунал объективно не справился с оценкой событий», — подчеркнула дипломат. 

    МИД РФ отреагировал на приговор генералу Младичу

    Захарова также добавила, что МТБЮ не учитывает действия Североатлантического альянса, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. 

    «Трибунал не учитывает противоправность действий НАТО на Балканах. Эти действия привели к масштабным жертвам, на Западе никто за эти варварские действия не ответил», — резюмировала представитель дипведомства. 

    Автор: Герман Парло
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    #захарова #ратко младич #мид россии
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