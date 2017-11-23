В Турции показали на видео, как стул Эрдогана упал от прикосновения Путина

Сочи, 23 ноября. Президент РФ Владимир Путин случайно уронил стул своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана во время встречи в Сочи.

Кадры этого небольшого инцидента показал турецкий телеканал TRT. На них видно, как российский лидер пожимает руку Эрдогану и отодвигает его стул, чтобы президенту Турции было удобнее встать. После этого Путин направился пожать руку президенту Ирана Хасану Роухани, не заметив, что отодвинутый им стул опрокинулся. На помощь главе Турецкой Республики пришел сотрудник в штатском, который поднял упавший стул с пола.

Напомним, что накануне в Сочи состоялась встреча Путина, Эрдогана и Роухани, центральной темой которой стала борьба с терроризмом и политическое урегулирование вооруженного конфликта в Сирии. Путин поблагодарил своих коллег за то, что они совместными усилиями предотвратили развал арабской республики.