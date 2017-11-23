Прощание с Хворостовским пройдет в Московской филармонии в понедельник

Москва, 23 ноября. Прощание с оперным певцом Дмитрием Хворостовским пройдет в понедельник, 27 ноября, в концертном зале имени Чайковского Московской филармонии, сообщил в четверг глава «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман.

«Прощание с Хворостовским пройдёт 27 ноября в зале Чайковского Московской филармонии, предположительно в 10.00», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Хворостовский будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Время, по словам Бертмана, станет известно позже.

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне в ночь на 22 ноября. В столице Великобритании он находился в хосписе. В течение нескольких лет певец боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Хворостовскому было 55 лет.